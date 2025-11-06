Golpe em leilão online engana dupla e causa prejuízo de R$ 5,5 mil
Hilder e amigo tentaram comprar uma moto em site que parecia oficial, mas acabaram vítimas de fraude; advogado orienta cuidados ao navegar
Dois homens foram enganados ao tentar adquirir uma moto por meio de um leilão online. Eles acessaram um site que parecia ser da empresa oficial, mas tratava-se de uma fraude praticamente idêntica ao portal verdadeiro, resultando em um prejuízo de cerca de R$ 5.500.
Busca por Justiça
Após perceberem o golpe, Hilder e seu amigo registraram ocorrência na polícia e contrataram um advogado para tentar recuperar o dinheiro perdido.
Segundo o advogado, devido à aparência do site ser oficial, a empresa responsável pelo leilão pode ser responsabilizada pelo golpe. Ele acrescenta que o cliente, "é um consumidor, um leigo, então ele não tem uma informação suficiente para saber se o site é completamente confiável ou não".
Como evitar fraudes online
Para prevenir golpes semelhantes, o advogado alerta que é essencial tomar precauções:
- Conferir a avaliação da empresa no site Reclame Aqui
- Verificar a presença do cadeado fechado na barra do navegador
- Garantir que exista um antivírus ativo no computador ou celular
- Checar a existência de selos de confiança no site
"É necessário tomar todas essas precauções para não cair em golpe, mas sabemos que é algo que não é tão distante da gente, todos estão suscetíveis a isso", alertou.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais