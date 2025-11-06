Golpe em leilão online engana dupla e causa prejuízo de R$ 5,5 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Hilder e amigo tentaram comprar uma moto em site que parecia oficial, mas acabaram vítimas de fraude; advogado orienta cuidados ao navegar

Dois homens foram enganados ao tentar adquirir uma moto por meio de um leilão online. Eles acessaram um site que parecia ser da empresa oficial, mas tratava-se de uma fraude praticamente idêntica ao portal verdadeiro, resultando em um prejuízo de cerca de R$ 5.500.

Busca por Justiça

Após perceberem o golpe, Hilder e seu amigo registraram ocorrência na polícia e contrataram um advogado para tentar recuperar o dinheiro perdido.

Segundo o advogado, devido à aparência do site ser oficial, a empresa responsável pelo leilão pode ser responsabilizada pelo golpe. Ele acrescenta que o cliente, "é um consumidor, um leigo, então ele não tem uma informação suficiente para saber se o site é completamente confiável ou não".

Como evitar fraudes online

Para prevenir golpes semelhantes, o advogado alerta que é essencial tomar precauções:

Conferir a avaliação da empresa no site Reclame Aqui

Verificar a presença do cadeado fechado na barra do navegador

Garantir que exista um antivírus ativo no computador ou celular

Checar a existência de selos de confiança no site

"É necessário tomar todas essas precauções para não cair em golpe, mas sabemos que é algo que não é tão distante da gente, todos estão suscetíveis a isso", alertou.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais