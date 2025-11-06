Carga de cigarros é roubada no Recife; R$ 95 mil foram apreendidos em produtos
Criminosos roubaram veículo de distribuição de cigarros e transferiram a carga para outra combi; investigados foram localizados em outros municípios
Um assalto a um carro de uma empresa distribuidora de cigarros no Recife terminou com a recuperação de parte da carga e a prisão de um suspeito. A vítima foi obrigada a dirigir o veículo até o bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital, onde os produtos foram transferidos para outra combi.
Terror para a vítima
Segundo relatos, a vítima que conduzia o transporte foi abordada no bairro de Afogados, próximo ao sinal do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri). Durante o assalto, ela precisou conduzir o veículo sob ameaça e presenciar o transbordo da carga para a combi dos criminosos.
Após receber a denúncia, a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas iniciou as diligências. A combi usada pelos criminosos foi localizada no bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes, com parte da carga.
Prisão e apreensão
O homem de 26 anos, que dirigia o veículo do pai, admitiu participação parcial no crime e indicou que o restante da carga estava em uma residência em Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho. No local, a polícia encontrou 240 maços de cigarros, totalizando aproximadamente R$ 95 mil em produtos.
Para surpresa da polícia, a casa usada para guardar a carga pertencia a um detento do presídio de Igarassu, preso em setembro por participação em outro roubo de carga de cigarros. A investigação aponta que ele pode ter atuado como mandante ou de forma logística, cedendo o imóvel.
A polícia acredita que o crime envolveu pelo menos três pessoas. Até o momento, um suspeito está preso, outro identificado e as autoridades seguem em busca do terceiro envolvido.
