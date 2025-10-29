fechar
Homem com documento falso é preso ao tentar arrombar carro no Aeroporto dos Guararapes

Júlio César Batista, de 24 anos, foi preso ao tentar arrombar um carro no estacionamento do Aeroporto dos Guararapes; ele usava documento falso

Por TV Jornal Publicado em 29/10/2025 às 12:26
Dois homens foram flagrados tentando arrombar um carro no estacionamento do Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife. Um deles, Júlio César Batista da Trindade, de 24 anos, foi preso em flagrante após ser identificado pelas câmeras de segurança. O companheiro de crime conseguiu fugir.

Os seguranças acionaram a Polícia Militar assim que perceberam a movimentação. Júlio César foi abordado e recebeu voz de prisão ainda no local. Durante a revista, apresentou um RG falso com o nome de outra pessoa e carregava uma chave de fenda, usada para forçar fechaduras.

Investigação em andamento

Além do documento falso, os policiais encontraram um cartão de crédito em nome de um terceiro, dono de uma caminhonete Hilux. Júlio também possuía um mandado de prisão em aberto pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por roubo e corrupção de menores.

De acordo com o delegado Carlos Couto, o suspeito pode integrar a chamada “Gangue da Hilux”, especializada em furtos e arrombamentos de veículos desse modelo. O segundo homem que acompanhava Júlio conseguiu escapar e está sendo procurado pela polícia.

As investigações continuam para confirmar o envolvimento do preso com o grupo criminoso e localizar o comparsa.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

