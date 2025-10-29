Policiais militares salvam bebê de oito dias engasgada no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Família desesperada encontrou viatura da PM e pediu ajuda para bebê de oito dias engasgada; manobras rápidas salvaram a vida da criança

Um resgate mobilizou policiais militares do 17º Batalhão em Jardim Paulista. Uma família, em desespero, parou uma viatura da PM para pedir socorro a uma bebê de apenas oito dias de vida que estava engasgada e sem sinais vitais.

De acordo com o sargento Castro, os policiais patrulhavam a área quando foram surpreendidos por buzinas e por um motociclista pedindo ajuda. Dentro do carro, a bebê estava desacordada.

O sargento Enildo pegou a criança no colo e iniciou as manobras de reanimação ainda dentro da viatura, enquanto o veículo seguia em alta velocidade para a UPA de Jardim Paulista.

Manobras e técnicas

Durante o percurso, a técnica de tapotamento, que consiste em colocar o bebê de bruços e aplicar leves tapas nas costas, fez efeito. O choro da criança, descrito como “o choro da vida”, trouxe alívio à equipe e à família.

Ao chegar à unidade de saúde, a bebê foi entregue aos médicos e continuou estável. A mãe agradeceu emocionada aos policiais pelo rápido atendimento.

“A sensação é de dever cumprido”, resumiu o sargento Castro, que já havia participado de outro resgate semelhante em 2023. Graças à ação rápida, a menina e a família passam bem.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais