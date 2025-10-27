fechar
Mulher é assaltada enquanto passeava com cachorro, suspeito levou a aliança

Mulher de 59 anos é assaltada em Olinda enquanto passeava com seu cão. A vítima reivindica maior policiamento no bairro Jardim Atlântico

Por TV Jornal Publicado em 27/10/2025 às 14:50
Imagens da rua onde ocorreu o crime
Imagens da rua onde ocorreu o crime - TV Jornal

Neste fim de semana, um evento inesperado ocorreu na Rua Santa Terezinha, bairro de Jardim Atlântica, em Olinda. Uma agente de saúde bucal, de 59 anos, passeava com seu pet quando um homem, a bordo de uma moto, parou próximo a ela.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, o homem anunciou uma investida contra a mulher. O alvo era a aliança que ela usava, que tinha um imenso valor sentimental para ela, principalmente por coincidentemente completar 29 anos de casamento no domingo, mesmo dia do incidente.

A vítima encontra-se muito assustada com o ocorrido, afirmando que o incidente provocou um grande abalo emocional. Um sentimento de vulnerabilidade se instalou, além da indignação com a ineficiência da segurança pública.

Segurança pública da região

O marido da vítima levantou questionamentos sobre a segurança do bairro. De acordo com ele, apesar de haver patrulhas frequentes em avenidas principais por novos membros da polícia militar, as ruas parecem ser esquecidas.

A moradora, vítima do assalto, expressou seu medo devido ao aumento da criminalidade. A presença policial se faz rara, e o número de oficiais parece insuficiente para garantir a segurança da população.

Há relatos de que as investidas criminosas são frequentes e estrategicamente realizadas em momentos de troca de plantão policial, aproveitando-se da vulnerabilidade do local.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

