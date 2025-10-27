Duplo homicídio em Ipojuca termina em perseguição e morte de dois suspeitos
Suspeitos furaram o bloqueio da primeira viatura e começaram a disparar contra a segunda; policiais reagiram e atingiram dois dos ocupantes
Dois homens suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio na região da usina do Salgado, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, morreram após intensa troca de tiros com policiais do 18º Batalhão. Outros dois suspeitos conseguiram fugir.
Perseguição e troca de tiros
De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam a denúncia de um duplo homicídio e montaram uma campana para interceptar o carro dos suspeitos, um Cronos branco. O veículo conseguiu furar o bloqueio da primeira viatura, mas ao encontrar a segunda, iniciou-se uma intensa troca de tiros.
Os policiais reagiram e atingiram dois dos ocupantes, que não resistiram aos ferimentos. Outros dois suspeitos conseguiram escapar durante a ação.
Apreensões
No carro, foram apreendidos:
- Dois revólveres calibre .38
- 300 pedras amareladas, possivelmente crack
- 17 Big Big de maconha
- Uma balança de precisão
- Munições
Todo o material foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o veículo passará por perícia. A participação dos fugitivos e as circunstâncias do duplo homicídio que motivou a perseguição seguem sendo investigados.
