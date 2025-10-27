Acidente Grave deixa dois veículos danificados em Boa Viagem
Um acidente envolvendo um SUV e um carro de aplicativo em Boa Viagem deixa passageiros presos nas ferragens e mobiliza bombeiros e SAMU.
Na madrugada deste domingo (26), um acidente envolvendo um SUV e um carro de aplicativo deixou dois veículos fortemente danificados no cruzamento das ruas Geno Lopes e Ribeiro de Brito, em Boa Viagem.
O SUV ficou com as rodas para cima, enquanto o Onix sofreu grande impacto na lateral, prendendo passageiros nas ferragens.
Segundo uma moradora que presenciou o acidente, o Corpo de Bombeiros precisou serrar uma das portas do carro de aplicativo para resgatar os ocupantes.
O motorista do veículo conseguiu sair sem ferimentos, mas os passageiros precisaram de ajuda. Testemunhas relataram que o condutor do SUV, um jovem, apresentava sinais de embriaguez e teria ligado para o pai para informar sobre o acidente.
Atendimento às vítimas
O SAMU e a Polícia Militar atuaram no local, prestando atendimento às vítimas e registrando a ocorrência. Moradores da região destacaram a frequência de colisões no cruzamento e atribuíram parte do risco à presença de bares próximos, que estimulam o consumo de álcool e aumento de acidentes.
As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, que avaliarão responsabilidades e possíveis infrações de trânsito.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais