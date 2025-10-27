fechar
Vídeos | Notícia

Acidente Grave deixa dois veículos danificados em Boa Viagem

Um acidente envolvendo um SUV e um carro de aplicativo em Boa Viagem deixa passageiros presos nas ferragens e mobiliza bombeiros e SAMU.

Por TV Jornal Publicado em 27/10/2025 às 10:27
Ve&iacute;culos ficaram danificados ap&oacute;s colis&atilde;o no cruzamento das ruas Geno Lopes e Ribeiro de Brito, em Boa Viagem.
Veículos ficaram danificados após colisão no cruzamento das ruas Geno Lopes e Ribeiro de Brito, em Boa Viagem. - TV Jornal

 

Na madrugada deste domingo (26), um acidente envolvendo um SUV e um carro de aplicativo deixou dois veículos fortemente danificados no cruzamento das ruas Geno Lopes e Ribeiro de Brito, em Boa Viagem.

O SUV ficou com as rodas para cima, enquanto o Onix sofreu grande impacto na lateral, prendendo passageiros nas ferragens.

Segundo uma moradora que presenciou o acidente, o Corpo de Bombeiros precisou serrar uma das portas do carro de aplicativo para resgatar os ocupantes.

O motorista do veículo conseguiu sair sem ferimentos, mas os passageiros precisaram de ajuda. Testemunhas relataram que o condutor do SUV, um jovem, apresentava sinais de embriaguez e teria ligado para o pai para informar sobre o acidente.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Atendimento às vítimas 

O SAMU e a Polícia Militar atuaram no local, prestando atendimento às vítimas e registrando a ocorrência. Moradores da região destacaram a frequência de colisões no cruzamento e atribuíram parte do risco à presença de bares próximos, que estimulam o consumo de álcool e aumento de acidentes.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, que avaliarão responsabilidades e possíveis infrações de trânsito.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags