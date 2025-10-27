Acidente Grave deixa dois veículos danificados em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um acidente envolvendo um SUV e um carro de aplicativo em Boa Viagem deixa passageiros presos nas ferragens e mobiliza bombeiros e SAMU.

Na madrugada deste domingo (26), um acidente envolvendo um SUV e um carro de aplicativo deixou dois veículos fortemente danificados no cruzamento das ruas Geno Lopes e Ribeiro de Brito, em Boa Viagem.

O SUV ficou com as rodas para cima, enquanto o Onix sofreu grande impacto na lateral, prendendo passageiros nas ferragens.

Segundo uma moradora que presenciou o acidente, o Corpo de Bombeiros precisou serrar uma das portas do carro de aplicativo para resgatar os ocupantes.

O motorista do veículo conseguiu sair sem ferimentos, mas os passageiros precisaram de ajuda. Testemunhas relataram que o condutor do SUV, um jovem, apresentava sinais de embriaguez e teria ligado para o pai para informar sobre o acidente.

Atendimento às vítimas

O SAMU e a Polícia Militar atuaram no local, prestando atendimento às vítimas e registrando a ocorrência. Moradores da região destacaram a frequência de colisões no cruzamento e atribuíram parte do risco à presença de bares próximos, que estimulam o consumo de álcool e aumento de acidentes.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, que avaliarão responsabilidades e possíveis infrações de trânsito.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais