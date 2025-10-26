fechar
Notícias | Notícia

Homem é assassinado na Zona Norte do Recife na manhã deste domingo (26); Polícia investiga motivação do crime

Corpo da vítima, identificada como Wander da Silva Jales, de 35 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML)

Por JC Publicado em 26/10/2025 às 13:32
Homicídio aconteceu no Alto José do Pinho, por volta das 6h
Homicídio aconteceu no Alto José do Pinho, por volta das 6h - Sidney Lucena/JC Imagem

*Com informações de Cinthia Ferreira

Um homem foi assassinado com vários disparos de arma de fogo por volta das 6h deste domingo (26) no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.

De acordo com vizinhos, o homicídio teria sido uma emboscada. Wander teria passado a noite com familiares quando foi até o local do crime e alvejado.

Imagens do circuito de câmeras do local mostram a vítima andando na rua quando percebe duas motos se aproximando. Os dois garupas descem dos veículos e efetuam os disparos, depois fogem com as armas apontadas para o alto.

O corpo da vítima, identificada como Wander da Silva Jales, de 35 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). Ele não tinha passagem pela polícia.

Confira a nota da Polícia Militar

“A Polícia Militar informa que uma equipe do 11º BPM foi acionada, neste domingo, para uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro do Alto José do Pinho. Ao chegar ao local, o efetivo policial constatou o óbito da vítima. Foi realizado o isolamento da área até a chegada dos órgãos competentes. A investigação fica a cargo da Polícia Civil.”

Mortes violentas no Grande Recife

No último mês de setembro, foram registradas 124 mortes violentas intencionais no Grande Recife. A região registrou um aumento de 4,2% em comparação com o mesmo período de 2024, quando 119 vidas foram perdidas para a violência.

O levantamento de mortes violentas intencionais inclui homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenções policiais.

