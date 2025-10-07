Com mais PMs nas ruas, roubos caem 28% no Grande Recife; mortes têm alta
Segundo a SDS, 1.881 crimes contra o patrimônio foram somados em setembro. Roubos de veículos caíram na capital, mas subiram na Região Metropolitana
A chegada de quase 3 mil novos policiais militares nas ruas - cobrança constante da população - surtiu efeito na queda de roubos no Grande Recife. Apesar disso, as mortes violentas intencionais tiveram alta em setembro de 2025, demonstrando a necessidade de reforços na inteligência e na Polícia Civil para reduzir a criminalidade.
De acordo com estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 1.881 queixas de crimes violentos contra o patrimônio foram somadas pela polícia no último mês. A queda foi de 28,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando 2.627 boletins de ocorrência foram contabilizados.
O resultado foi ainda mais positivo quando se considera apenas a capital pernambucana. Ao todo, 1 mil queixas foram registradas em setembro. A redução foi de 32,3%, ou seja, quase um terço, em comparação com o resultado contabilizado no mesmo período do ano passado (1.475).
O governo estadual divulgou nota afirmando que o Estado registrou 2.765 queixas de roubo em setembro, considerado o melhor resultado dos últimos 177 meses.
Importante destacar que o reforço dos novos policiais militares nas ruas contempla, inicialmente, apenas o Grande Recife. Na Zona da Mata, por exemplo, houve um aumento de roubos. No mês passado, a polícia somou 254 queixas. Foram 15 casos a mais em comparação com setembro de 2024.
ROUBOS DE VEÍCULOS SUBIRAM NA REGIÃO METROPOLITANA
Em relação aos roubos de veículos, houve queda no número de queixas na capital. Em setembro, foram registrados 251 casos. No mesmo período do ano passado, foram 323.
Já na Região Metropolitana, houve aumento dos casos. A polícia contabilizou 299 queixas no mês passado. Foram 14 registros a mais em comparação com setembro de 2024.
A meta do Juntos pela Segurança é reduzir em 30% o número de roubos no Estado no final de 2026, comparando com o resultado de 2022 - ano anterior ao início da gestão Raquel Lyra.
MORTES CRESCERAM NO GRANDE RECIFE EM SETEMBRO
Mesmo com a presença de mais policiais militares nas ruas, o número de mortes violentas intencionais não caiu em setembro deste ano. Ao todo, 124 pessoas foram assassinadas. O aumento foi de 4,2% em comparação com o mesmo período de 2024, quando 119 vidas foram perdidas para a violência.
O resultado é um importante comprova que não basta mais policiais nas ruas para solucionar o problema da violência letal. É preciso mais recursos para o avanço nas investigações dos crimes contra a vida, desarticulando facções especializadas no tráfico de drogas e homicídios.
No resultado final, o Estado teve redução nas mortes em setembro - graças aos números registrados no interior. A redução foi de 12,6%, com 228 casos em setembro de 2025, contra 261 no mesmo período de 2024.
Nas mortes violentas intencionais estão incluídos os homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenções policiais.