Golpes financeiros alarmam familiares de pacientes no Hospital da Restauração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Criminosos se passam por funcionários do hospital e exigem pagamentos por exames inexistentes, aproveitando a fragilidade emocional de parentes

Familiares de pacientes internados no Hospital da Restauração, no Recife, têm sido alvos de golpes que exploram situações de urgência médica. Criminosos entram em contato alegando necessidade de pagamento de exames ou procedimentos, causando prejuízos financeiros e pânico entre parentes.

Desespero e prejuízo

O familiar de um paciente contou que recebeu ligação afirmando ser do hospital, citando o nome completo do paciente e seu estado de saúde: "disseram que precisavam de exames que precisariam ser pagos em outro hospital".

Ele continua contando que "na UTI onde meu cunhado está, mais quatro pessoas receberam ligação semelhante. Ouvi falar de uma pessoa que pagou R$ 7.500, chegando até a fazer uma transferência bancária", relatou.

SUS é gratuito

O Dr. Petros Andrade Lima, diretor-geral do Hospital da Restauração, esclarece que o SUS não cobra por consultas, exames, internações ou cirurgias. "Qualquer cobrança relacionada a esses procedimentos é golpe", enfatizou.

Ele reforça que as informações dos pacientes não são fornecidas por telefone e que familiares devem sempre desconfiar de solicitações financeiras. O hospital recomenda que vítimas ou pessoas abordadas por supostos funcionários denunciem o caso à polícia, registrando boletim de ocorrência.

"Procurem a delegacia e façam um boletim de ocorrência", orienta o Dr. Petros, reforçando que se trata de crime e que medidas legais devem ser tomadas imediatamente.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais