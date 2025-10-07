Golpes financeiros alarmam familiares de pacientes no Hospital da Restauração
Criminosos se passam por funcionários do hospital e exigem pagamentos por exames inexistentes, aproveitando a fragilidade emocional de parentes
Familiares de pacientes internados no Hospital da Restauração, no Recife, têm sido alvos de golpes que exploram situações de urgência médica. Criminosos entram em contato alegando necessidade de pagamento de exames ou procedimentos, causando prejuízos financeiros e pânico entre parentes.
Desespero e prejuízo
O familiar de um paciente contou que recebeu ligação afirmando ser do hospital, citando o nome completo do paciente e seu estado de saúde: "disseram que precisavam de exames que precisariam ser pagos em outro hospital".
Ele continua contando que "na UTI onde meu cunhado está, mais quatro pessoas receberam ligação semelhante. Ouvi falar de uma pessoa que pagou R$ 7.500, chegando até a fazer uma transferência bancária", relatou.
SUS é gratuito
O Dr. Petros Andrade Lima, diretor-geral do Hospital da Restauração, esclarece que o SUS não cobra por consultas, exames, internações ou cirurgias. "Qualquer cobrança relacionada a esses procedimentos é golpe", enfatizou.
Ele reforça que as informações dos pacientes não são fornecidas por telefone e que familiares devem sempre desconfiar de solicitações financeiras. O hospital recomenda que vítimas ou pessoas abordadas por supostos funcionários denunciem o caso à polícia, registrando boletim de ocorrência.
"Procurem a delegacia e façam um boletim de ocorrência", orienta o Dr. Petros, reforçando que se trata de crime e que medidas legais devem ser tomadas imediatamente.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais