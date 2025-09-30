fechar
notícias | Notícia

Alerta INSS: O Golpe do Falso Curador

Fraude com documentos falsificados atinge aposentados e pessoas com deficiência; Dr. João Varela orienta como agir e detalha pré-aposentadoria

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 30/09/2025 às 17:37
Aplicativo Meu INSS
Aplicativo Meu INSS - Divulgação

No quadro Tá no Seu Direito, do Balanço de Notícias, o advogado previdenciarista João Varela alertou sobre a expansão de golpes envolvendo falsos curadores que se apresentam como representantes legais de segurados do INSS. Segundo o especialista, esses criminosos conseguem desviar aposentadorias, autorizar empréstimos consignados e controlar benefícios sociais, atingindo principalmente idosos e pessoas com deficiência.

Como funciona o golpe do falso curador

O Dr. João Varela explicou que os estelionatários falsificam documentos públicos, como sentenças de curatela e termos de nomeação, além de identidades e CPFs.

A curatela é um instrumento legal que permite a um familiar ou responsável gerir a vida civil de pessoas incapazes, como acamados ou portadores de Alzheimer. O fraudador simula essa decisão judicial e, com ela, acessa o aplicativo Meu INSS.

“Ele se habilita como representante legal, transfere o local de pagamento, indica uma conta bancária própria e passa a ter o poder de gestão do benefício”, destacou Varela.

Com esse acesso, o criminoso pode movimentar a aposentadoria da vítima, realizar empréstimos consignados e até usar cartão de crédito atrelado ao benefício.

O que fazer em caso de fraude

O advogado orientou os passos que o segurado deve seguir se identificar irregularidades:

  1. Recuperar a senha do GOV/Meu INSS – tentar resetar pelo site ou aplicativo.
  2. Agência do INSS – se o e-mail cadastrado não for do segurado, é necessário ir até uma agência para redefinir a senha.
  3. Registrar reclamação – ligar para o 135.
  4. Denunciar no Fala.BR – preencher a denúncia identificada, relatando o golpe.
  5. Boletim de Ocorrência (BO) – formalizar na polícia para garantir respaldo judicial em ações de cancelamento de empréstimos ou ressarcimento de valores.

Se a vítima identificar um procurador ou curador estranho vinculado ao seu CPF no aplicativo, deve solicitar o cancelamento imediato e seguir os passos de denúncia.

Estabilidade pré-aposentadoria

Um ouvinte questionou sobre o risco de demissão às vésperas da aposentadoria. O Dr. João Varela explicou que a chamada estabilidade pré-aposentadoria depende de previsão em acordo coletivo ou convenção sindical.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em geral, essa estabilidade é concedida a trabalhadores que estejam a um ou dois anos da aposentadoria, desde que tenham cumprido determinado tempo na empresa.

“É fundamental que o funcionário comunique formalmente à empresa sua condição. Se a demissão ocorrer nesse período, a empresa pode ser condenada ao pagamento de multa”, ressaltou o especialista.

Acompanhe o episódio na íntegra:

Para conferir todos os detalhes e orientações do Dr. João Varela, basta ouvir o episódio completo de “Tá no Seu Direito”, no Balanço de Notícias.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Leia também

CPMI do INSS: presidente da Conafer é preso por suspeita de mentir em depoimento e solto após pagar fiança
FRAUDE NO INSS

CPMI do INSS: presidente da Conafer é preso por suspeita de mentir em depoimento e solto após pagar fiança
Presidente da CPMI mantém pedido de prisão de sócio do Careca do INSS
Política

Presidente da CPMI mantém pedido de prisão de sócio do Careca do INSS

Compartilhe

Tags