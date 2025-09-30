CPMI do INSS: presidente da Conafer é preso por suspeita de mentir em depoimento e solto após pagar fiança
Carlos Roberto Lopes é acusado de mentir ao colegiado e ocultar informações sobre os descontos irregulares de mensalidades aos aposentados
O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, pagou fiança e foi liberado após prisão em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento à CPMI do INSS, conforme informações do site do Senado Federal.
Alegações
Durante o depoimento, Lopes negou qualquer envolvimento em fraudes nos descontos de aposentados, mas afirmou não ter conhecimento detalhado das operações de pessoas e empresas ligadas à Conafer, investigadas por irregularidades.
O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI, afirmou que Lopes mentiu mesmo depois de se comprometer a falar a verdade. O presidente da confederação teria ocultado informações e tentado convencer o colegiado de que a operação era regular, configurando crime de falsidade ideológica.
Investigação sobre descontos
A Conafer é a segunda entidade associativa com mais descontos nas mensalidades de aposentados. A Polícia Federal (PF) aponta que essas cobranças eram ilegais, por não haver autorização dos pensionistas, o que levou a entidade a ser alvo das apurações.
Entre 2019 e 2024, os descontos da Conafer cresceram mais de 790 vezes, totalizando R$ 688 milhões no período.
Quem é o presidente da Conafer?
De origem indígena, Carlos Roberto Lopes também é sócio de uma empresa de melhoramento genético de gado e dono de um quiosque de artesanato indígena no Aeroporto de Brasília.
Poucas horas após ter a prisão decretada pelo senador Carlos Viana, Lopes pagou fiança e foi liberado.