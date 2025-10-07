fechar
Mulher é morta em Vitória de Santo Antão e irmão e cunhado são presos por feminicídio

Joana Dark foi morta após discussão familiar; irmão e cunhado foram presos em flagrante e áudio gravado pela vítima pode ajudar nas investigações

Por TV Jornal Publicado em 07/10/2025 às 11:50 | Atualizado em 07/10/2025 às 12:38
Mulher é morta após ser atacada durante uma discussão na casa da própria mãe, em Vitória de Santo Antão, Zona da Mata de Pernambuco. A vítima, Joana Dark, chegou a ser socorrida com urgência para o Hospital João Murilo, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, os principais suspeitos são o irmão e o cunhado da vítima, que fugiram a pé após o crime, cada um em direção diferente, deixando a moto usada por eles no local.

Prisão dos suspeitos

De acordo com o delegado Luiz Paulo, titular da Delegacia de Homicídios de Vitória de Santo Antão, os dois foram localizados pouco depois.

“No momento em que a vítima foi transportada para o hospital local, o irmão dela se aproximou do hospital. O parceiro da vítima o reconheceu e informou à Polícia Militar, que realizou a prisão. Com a detenção dele, conseguimos localizar e prender o cunhado de Dona Joana Dark”, explicou.

O delegado acrescentou que ambos foram autuados por feminicídio.

“O homicida que desferiu o golpe foi o cunhado. Ele optou por permanecer calado. O irmão da vítima afirmou que a briga começou por causa de um cartão de aposentadoria da mãe. Ele disse não saber que o cunhado estava armado. Acreditamos que ambos têm participação no crime e os autuamos em flagrante”, completou.

Investigação

Antes do crime, Joana Dark conseguiu gravar um áudio da discussão com o irmão, o que pode servir como prova na investigação. Segundo informações repassadas à reportagem, a vítima chegou a pedir o celular ao marido para enviar a gravação antes de morrer.

A Polícia Civil deve usar o áudio como uma das principais evidências no processo contra os acusados.

A comunidade local está abalada com o crime. Joana Dark era conhecida e querida pelos vizinhos. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares, e o velório deve ocorrer nesta sexta-feira (26). Um dos filhos da vítima acompanha os trâmites para a liberação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

