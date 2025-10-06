Adolescente aguarda cirurgia no Hospital da Restauração e família clama por atendimento
Jovem de 17 anos sofre sequelas graves após pular em rio muito raso; comunidade protesta por liberação de procedimento cirúrgico necessário
Internado há uma semana no Hospital da Restauração, no Recife, um adolescente de 17 anos vive em estado crítico após mergulhar em um rio raso demais em Carne de Vaca, Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.
Ele sofreu grave impacto na cabeça, está sem movimentos e com complicações decorrentes do trauma. Ainda aguarda cirurgia, enquanto familiares e comunidade clamam por providências das autoridades de saúde.
Desespero da família
A mãe do jovem relatou o sofrimento diário do filho: "Ele não mexe, olha como ele fica, ele só fica nessa posição. Ele não mexe as pernas, ele não mexe o corpo, então já tá criando bolhas nas costas dele. Os médicos quando vêm aqui não dão atenção".
Moradores da comunidade do Chié, em Campo Grande, Recife, realizaram um protesto pacífico, bloqueando a Avenida Agamenon Magalhães por mais de duas horas, exigindo a liberação da cirurgia e melhorias no atendimento do adolescente.
"O menino tá lá cheio de escaras, não se mexe, todo imobilizado, cheio de morfina e cheio de dor, e diz que o estado dele é estável. Como é estável? Tão esperando o quê?", questionou um parente.
Pedido ao diretor do hospital
O clamor da comunidade é claro: "A gente pede apelo ao diretor da Restauração, que veja meu sobrinho lá naquela situação, deitado, um menino de 17 anos, um menino bom, trabalhador, que a comunidade toda gosta dele", disse um tio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ele finaliza com o apelo: "Então, diretor, o que é que tá faltando para o senhor liberar essa cirurgia dele? Pelo amor de Deus!"
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais