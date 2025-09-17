Secretária de Saúde de Pernambuco presta esclarecimentos na Alepe após acidente no Hospital da Restauração
Zilda Cavalcanti afirmou que elevadores serão trocados de forma emergencial e revelou licitação para compra de 40 elevadores para toda a rede estadual
A secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, prestou esclarecimentos nesta quarta-feira (17) à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A convocação ocorreu após o acidente com um elevador no Hospital da Restauração, no Recife, que caiu do quinto ao segundo andar no início de setembro.
A secretária reconheceu que o problema dos elevadores é histórico e detalhou medidas emergenciais e estruturais adotadas pela gestão para enfrentar a questão.
“O elevador da Restauração, por exemplo, tem a mesma idade do prédio — 57 anos. É como usar um carro diariamente por mais de meio século, apenas trocando peças. Chega um momento em que nem peças existem mais. Essa é a situação dos elevadores, não só do Hospital da Restauração, mas de várias unidades", disse.
De acordo com a secretária, elevadores já foram contratados de forma emergencial para substituição nos hospitais da Restauração, no Getúlio Vargas e no Agamenon Magalhães.
Zilda, no entanto, apontou que não houve queda do elevador, destacando que não houve rompimento de cabos e nem o acionamento dos freios de segurança.
"Aquele elevador não caiu. Não foi acionado freio, não quebrou cabo. [...] Tem um 'negócio' na lateral do elevador que quando ele cai ele aciona. Nada disso foi acionado. Ele prendeu na porta por algum motivo que a porta não foi fechada adequadamente e ele ficou parado quando era para ele estar descendo. Quando ele soltou, ele desceu cinco andares rápido", detalhou.
"Por se tratar de um problema antigo e recorrente, estamos tomando medidas definitivas. Além das ações emergenciais, será lançada uma licitação para a troca de 40 elevadores em toda a rede estadual. As reformas estruturais em andamento também incluem a instalação de novos equipamentos", complementou.
Secretária fala em investimentos 49% maiores que gestão anterior em reformas; Oposição contesta
Na reunião, Zilda destacou os investimentos do governo estadual em reformas de grandes hospitais, entre 2023 e 2025, que chegam a R$ 57 milhões. De acordo com a secretária, o valor é 49% superior ao aplicado nos oito anos anteriores, de 2015 a 2022. Segundo a secretária, também foram aplicados R$ 38 milhões em manutenção de unidades hospitalares, contra R$ 7 milhões no período anterior.
“Sou militante do SUS (Sistema Único de Saúde) há 35 anos. E eu não me lembro, na minha história do SUS, de ver tanto investimento na saúde em tão pouco tempo”, afirmou.
A gestora informou ainda que a atual gestão destinou R$ 75 milhões à compra de equipamentos, chegando a R$ 100 milhões ao incluir unidades administradas por Organizações Sociais (OSs).
Parlamentares de oposição contestaram a forma como a secretária comparou os investimentos atuais com os das gestões anteriores e destacaram ações de governos anteriores na construção de hospitais, UPAs, além da condução do enfrentamento à pandemia de Covid-19, durante a gestão de Paulo Câmara (PSB) no Governo de Pernambuco.
Por sua vez, a deputada Socorro Pimentel (União), líder do governo na Alepe, apontou que o "descaso" das administrações passadas comprometeu o sistema de saúde estadual, criando desafios como os chamados "vazios assistenciais", especialmente em regiões do Sertão.
O deputado Gilmar Júnior (PV) levou à reunião denúncias sobre sujeira, interdições e presença de ratos em hospitais. Ele defendeu a necessidade de ouvir a população e os trabalhadores da saúde para identificar falhas e aprimorar os serviços.
“A gente tem trazer o que tem de bom e o que tem de ruim, para saber onde é que a gente tem que melhorar”, disse.