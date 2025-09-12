Projeto da Alepe que capacita jovens de abrigos para o mercado de trabalho recebe nova turma
O programa "Alepe Acolhe" já inseriu 8 de seus 38 participantes no mercado de trabalho; seminário nesta terça-feira (16) recebe 11 novos adolescentes
O projeto "Alepe Acolhe", uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) em parceria com o Tribunal de Justiça (TJPE), realiza nesta terça-feira (16) um seminário para receber sua nova turma.
Onze adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos e que vivem em casas de abrigo no estado, passarão a integrar o programa de capacitação profissional.
O evento, que acontece às 10h no auditório da Alepe, contará com depoimentos de jovens que já participaram do projeto e conseguiram uma vaga de emprego.
Resultados e empregabilidade
Criado em 2019, o "Alepe Acolhe" tem o objetivo de treinar e oferecer uma primeira vivência profissional para jovens que estão próximos de deixar os abrigos ao atingirem a maioridade. Dos 38 adolescentes que já passaram pelo programa, oito conseguiram o primeiro emprego em empresas como a rede de atacarejo Mix Mateus e o Instituto Salesiano Dom Bosco.
Dentro da Alepe, os participantes conhecem as rotinas administrativas e são encaminhados para cursos e oficinas. Após essa fase, eles contam com o apoio do projeto "Vida que Segue", também da Assembleia, que faz uma busca ativa por vagas de emprego e apoia iniciativas de empreendedorismo.
Reconhecimento Nacional
A eficácia do programa já foi reconhecida em nível nacional. O "Alepe Acolhe" recebeu o prêmio Assembleia Cidadã da União Nacional dos Legislativos (Unale) em 2019 e, em 2024, foi premiado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na categoria Prioridade Absoluta.
"A nova edição do ‘Alepe Acolhe’ fortalece a nossa parceria com o TJPE e mantém a conexão da Casa com a geração de oportunidades a jovens que precisam de apoio para desenvolver seus potenciais", destacou o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto.