Julgamento de Bolsonaro no STF domina debates na Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O deputado João Paulo (PT) elogiou as posições dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que votaram pela condenação de todos os réus

Clique aqui e escute a matéria

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF), acusados de tentativa de golpe de Estado, pautou a reunião plenária da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) nesta quinta-feira (11). Deputados estaduais, com posições divergentes, expressaram suas opiniões sobre o caso que seria votado à tarde.

O deputado João Paulo (PT) elogiou as posições dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que votaram pela condenação de todos os réus. Para ele, o voto de Moraes foi "histórico, rigoroso e exemplar", enquanto o de Dino "honra a justiça e fortalece a memória da democracia". João Paulo alertou que o Brasil não pode "repetir o erro de 64, quando os golpistas foram anistiados e a impunidade alimentou novas aventuras autoritárias".

Sobre o voto do ministro Luiz Fux, que se manifestou pela absolvição de Bolsonaro, o deputado petista avaliou que a divergência "não afeta em nada a dignidade do STF, mas, pelo contrário, mostra a solidez institucional da corte".

A deputada Dani Portela (PSOL) também criticou a posição de Fux, considerando que seu voto descaracteriza a gravidade dos atos. Para ela, os eventos de 8 de janeiro não foram aleatórios, mas o "resultado de uma ação que vinha sendo planejada há anos". "Se esse golpe tivesse sido bem sucedido, eu nem estaria aqui nesta tribuna, as casas legislativas seriam fechadas e o ministro Fux não teria a oportunidade de votar ontem", afirmou.

DEFESA DE FUX

Em contrapartida, o deputado Coronel Alberto Feitosa (PL) defendeu a posição de Luiz Fux, reafirmando sua tese de que o STF seria incompetente para julgar o caso. Feitosa classificou o processo como "perseguição política" com o objetivo de impedir que Bolsonaro dispute as eleições de 2026. "Sabem que, se ele for às urnas, será vencedor", afirmou o parlamentar, que disse ainda não ter dúvidas de que o julgamento será anulado.

*Com informações da assessoria da Alepe