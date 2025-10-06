Autônomo atropelado por ônibus da Borborema cobra apoio após acidente no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem de 33 anos teve costela quebrada e ferimentos na cabeça; família afirma que não recebeu ajuda da empresa desde 8 de setembro

Um autônomo de 33 anos, identificado como Francisco, tenta se recuperar das sequelas de um grave acidente envolvendo um ônibus da empresa Borborema, no Recife. Ele sofreu uma fratura na costela, ferimentos na cabeça e diversos hematomas pelo corpo.

Desde o ocorrido, em 8 de setembro, a família afirma não ter recebido qualquer suporte da empresa responsável pelo veículo.

As imagens do momento do atropelamento mostram o instante em que Francisco, que trafegava de bicicleta, é atingido na parte traseira por um ônibus em movimento.

“Quando eu vi, só senti o impacto nas costas. Me bateram no guidão e caí. Quando percebi, já estava no chão”, relatou o autônomo, que foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital da Restauração.

Dificuldades após o acidente

Impedido de trabalhar por conta das lesões, Francisco enfrenta dificuldades para custear o tratamento. A esposa dele relatou que os medicamentos são caros e que o casal vive apenas da renda informal do marido, agora comprometida.

“É só eu, ele e Deus. Está muito difícil. Ele precisa dos remédios, de cuidados, e não temos ajuda de ninguém. O remédio dele é caro e estamos numa situação que não é fácil”, desabafou a companheira.

Família aciona advogado

De acordo com o casal, todas as tentativas de contato com a empresa Borborema foram ignoradas. Diante da falta de resposta, eles decidiram buscar orientação jurídica. Caso não haja acordo, o caso será levado à Justiça.

A reportagem entrou em contato com a empresa Borborema para comentar o caso, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais