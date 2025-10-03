fechar
Programação da TV 04/10: a alegria da criançada começa no Sábado Animado

A programação dos pequenos começa cedinho na sua TV Jornal/ SBT, com o LuccasToon às 6h e duas exibições do Sábado Animado, às 6h45 e às 9h30

Por JC Publicado em 03/10/2025 às 18:59
Imagem de divulgação do programa Sábado Animado
Imagem de divulgação do programa Sábado Animado - Divulgação

TV JORNAL/SBT 2

06:00 – LuccasToon
06:45 – Sábado Animado
08:30 – Carro Arretado
09:00 – Tudo Aqui
09:30 – Sábado Animado
11:00 – SBT Notícias
12:45 – Show de Bola
13:30 – Turma do Barra
14:00 – SBT Notícias
15:00 – Eita Lucas!
16:00 – Cinema em Casa: O Radicão
18:00 – SBT Notícias
19:20 – João Alberto Informal
19:45 – SBT Brasil
20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
22:15 – Sabadou com Virgínia
00:00 – Programa do João
01:00 – Notícias Impressionantes
02:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

06:00 – Band Kids
07:20 – Os Donos da Bola
07:50 – Cheguei, Chegando
09:30 – Fórmula 1: GP da Singapura (Treino Classificatório)
11:15 – Band Esporte Clube
12:00 – Mestres do Drywall
12:30 – Mundo dos Negócios
13:00 – Igreja Maranata
13:30 – Band Esporte Clube
16:00 – Brasil Urgente
17:00 – Campeonato Brasileiro da Série C: Guarani x Náutico
18:50 – Jogo Aberto Debate
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Sabadão de Todos
22:30 – The Blacklist
23:30 – SFT – MMA
01:00 – BWF
02:00 – Cine Privé: A Exótica Máquina do Tempo
03:15 – Chama no Privé
04:00 – Cinema na Madrugada: Amor Bandido

REDE TV/CANAL6

06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
07:00 – A Hora do Zap
07:30 – Programa Ultrafarma
08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul
09:00 – Vitória em Cristo
09:30 – Ultrafarma
10:00 – A Voz de Deus
10:30 – Ultrafarma
11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
12:00 – Assembleia de Deus do Brás
13:00 – Inovamed
14:00 – A Hora do Zap
17:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
21:30 – TV Fama
22:10 – Operação de Risco
23:10 – Mega Sonho
00:30 – Companhia Certa
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Brasil Caminhoneiro
07:35 – Fala Brasil – Ediçãode Sábado
12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
13:25 – Descobrindo Com Cabral
13:35 – Super Bancada
14:30 – Que Arretado!
15:00 – Cine Aventura:Mundo em Caos
16:30 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
18:00 – Aquecimento Futebol
18:20 – Campeonato Brasileiro: Fluminense x Atlético (MG)
20:30 – Jornal da Record – Edição de Sábado
21:30 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
22:30 – A Fazenda
23:15 – Super Tela: Mente Criminosa
01:00 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Vale Agrícola
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Chefs do Brasil
13:00 – Xodó de Cozinha
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Parques do Brasil
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema: O Palhaço
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Energia No Brasil
19:00 – Repórter Brasil Noite
19:30 – Amor Veríssimo
20:00 – Sangue Oculto
21:00 – Sessão de Cinema: Barão Vermelho – Por Que a Gente É Assim?
23:00 – Samba na Gamboa
00:00 – Cena Musical – Arrigo Barnabé
01:00 – Amor Veríssimo
01:30 – Sangue Oculto
02:30 – Energia no Brasil
03:00 – Sessão de Cinema: O Palhaço
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

06:50 – Bom Dia Sábado
07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
08:30 – É de Casa
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:10 – Terra Nostra
14:40 – É Pipoco
15:25 – O Melhor da Escolinha
16:15 – Caldeirão Com Mion
18:40 – Êta Mundo Melhor!
19:25 – NE2
19:45 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Vale Tudo
22:25 – Estrela da Casa
23:10 – Altas Horas
00:55 – Supercine: Escape Room 2 – Tensão Máxima
02:25 – Dona de Mim (R)
03:05 – Corujão I: 15 Minutos de Guerra
04:40 – Corujão II: Ela Disse, Ele Disse

