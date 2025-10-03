Flávio Ricco: Pirataria - números do Ibope são livremente divulgados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Procurada, a Kantar informa "que a pirataria é um ponto de preocupação contínua, pois engloba dados fora do escopo de contrato". Confira na coluna

Clique aqui e escute a matéria

Não sei se a Kantar ainda se vale dos mesmos rigores e critérios do antigo Ibope.

Tudo indica que não, porque a divulgação da audiência da TV, o minuto a minuto, por meios desconhecidos, principalmente Instagram, virou uma festa.

Não tem dia nem hora, mas a todo momento, sem que essas pessoas, físicas, jurídicas ou puras fantasias, reúnam condições e nem tenham autorização para tal.

Se considerarmos que um pacote básico da Kantar/Ibope não sai por menos de 150 mil/mês, a conclusão é que tem pirataria brava por aí.

Procurada, a Kantar informa “que a pirataria é um ponto de preocupação contínua, pois engloba dados fora do escopo de contrato”.

E acrescenta que “medidas legais cabíveis são tomadas, em casos de notificação”.

Ok. Só que para alguns desses casos, diante do que se vê e da irresponsabilidade cometida, nem se faz necessária essa notificação: basta abrir o Instagram que está tudo lá. E enquadrar quem deve ser enquadrado.

TV Tudo

Faltou acrescentar

Sobre a Transamérica, agora TMC e em processo de total reformulação, como aqui se antecipou, a sua sede principal deixará de ser no Alto da Lapa como ainda é e continuará por pouco tempo.

A mudança para as novas instalações da avenida Paulista só se dará no primeiro trimestre do ano que vem.

Situação curiosa

Ticiane Pinheiro continua fazendo seu trabalho no “Hoje em Dia” e se tem como informação que seu contrato vai até 31 de dezembro.

Só que, até agora, ela não foi chamada por ninguém da Record para conversar.

Ticiane Pinheiro - Divulgação

De duas, uma

Ou a Record, através da sua direção, dá como certa a saída da Ticiane ao final do ano, diante do Cesar Tralli assumir o “JN” na Globo, ou está deixando o tempo correr.

Por outro lado, sabe-se também que não existiu contato de ninguém da Globo com ela.

O mais interessante

Ainda nesta parte que toca Ticiane Pinheiro – Record, se ela para ou continua, cômicas, não fossem também ridículas, as pessoas que já estão se oferecendo para o lugar dela.

A ética e um mínimo de respeito passam bem longe.

Descrição

Rafaela Sampaio estará ao lado de Leonardo (Guilherme Magon), na noite do acidente, em “Vale Tudo”.

Valentina Seabra surgirá com Marco Aurélio (Alexandra Nero) e Heleninha (Paolla Oliveira). Odete Roitman (Debora Bloch) chegará ao local com o namorado, papel de Miguel Coelho.

Apenas isso

O SBT anunciou que na Semana da Criança, com início segunda-feira, irá ao ar o “Bom Dia & Cia – Especial”, comandado por diferentes artistas, como Ana Castela, Gato Galáctico, Maria Clara e JP, Natan Por Aí, Silvia Abravanel e Emília e Narizinho.

No dia 13, porém, o programa volta com Patati Patata.

Segue o jogo

O jornalismo da Band não pensa em novas contratações para cobrir os desligamentos de Joana Treptow e Rodrigo Alvarez.

A ordem é prestigiar o pessoal da casa.

Dessa forma...

Resta saber, após a saída do Alvarez, como ficará o projeto “60 Minutos”, em que ele estava envolvido.

Segundo apurado, a produção do jornalístico continua em estudo. Por outra, a ideia inicial não era só ter o Alvarez, mas outros repórteres da casa também nesse trabalho.

Pureza

Giulia Daflon, 13, entra em “Êta Mundo Melhor!”, novela das seis da Globo, para viver Maria Pureza, irmã de Maria Divina(Castorine).

A atriz vem de trabalhos como “A vida de cada um”, direção de Murilo Salles, e “Álibi”, de Felipe Joffily.

Giulia Daflon - Arquivo pessoal

Toda uma história

Diante de tantas movimentações do mercado, observa-se que a Band, como sempre foi, continua sendo um grande celeiro do jornalismo da TV.

Dá para encher um álbum de figurinhas, inclusive carimbadas, só dos valores revelados por ela.

Bacana isso

Dizem que a unanimidade é burra, só que nem todas... Paulo Soares, com o apelido de Amigão, explica tudo.

Maravilhosas as homenagens que Everaldo Marques, na Globo, e Marcelo do Ó, pela BandNews FM, prestaram a ele na transmissão de Santos e Grêmio. Merecidas.

Filho do Gugu

Otaviano Costa vai receber João Augusto Liberato na edição desta sexta-feira do “Melhor da Noite”, da Band.

Ele participa do quadro “Pod da Noite” e relembra dicas recebidas do pai quando dava seus primeiros passos à frente das câmeras.

Também mostra versatilidade como apresentador.

Otaviano Costa e João Augusto Liberato - Divulgação Band

Bate-Rebate

O “Aberto ao Público”, humorístico, começou nas noites de domingo da Globo...

... E, agora, entrará na programação de terça-feira, a partir da próxima, com Nicolas Prattes como primeiro convidado...

... Ao que tudo indica, será um teste importante. Ou decisivo.

Manuela Dias continua fazendo seguidos elogios a Matheus Nachtergaele, Poliana em “Vale Tudo”. E a Rachel?

Mel Maia falou sobre o trabalho em “Ataque ao Metrô”, seu primeiro filme de ação, em entrevista a Anne Braune para o Canal Like...

... O bate-papo vai ao ar neste domingo, em vários horários e plataformas...

... “Está sendo irada essa experiência”, contou Mel, que nunca havia pegado em uma arma, tanto no audiovisual quanto na vida real.

O projeto infantil “3 Palavrinhas” chegou à Netflix e já é um dos mais assistidos da plataforma.

“Estar na Netflix é superimportante para nós”, declara Marina Fraga, CEO da Onic Filmes...

... “Todas as grandes marcas infantis estão lá e o ‘3 Palavrinhas’, pela sua relevância, também precisa ocupar esse espaço”.

Marcus Montenegro leva o podcast “Ser Artista” para a TV, a partir de sábado, às 21h, na TCL, Samsung e Roku.

C´est fini

A produtora Seriella está montando uma grande estratégia de exposição para a série “Ben-Hur”, considerado o principal investimento da temporada de 2026. Além da futura exibição na Record, o planejamento inclui sua entrada em catálogos de grandes streamings do Brasil e do exterior.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!