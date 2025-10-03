Resumo das novelas 04/10: Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Celina encontra a carta de Heleninha na galeria e deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. André sente ciúmes de Aldeíde

Rede Globo

(18h40) Êta Mundo Melhor!

Todos repercutem a notícia sobre o desaparecimento de Estela nas águas da lagoa. Quitéria insinua a Celso que Sandra pode estar por perto. Aladim apoia Anabela. Candinho implora o perdão de Dita, e Zulma chega. Medeia descobre que a tia de Zé dos Porcos é, na verdade, Asdrúbal em mais um disfarce.

Paixão tem alta, e Lúcio comenta com o amigo que duvida da regeneração de Ernesto. Olga confessa a Tamires que rouba Araújo. Dita confronta Ernesto sobre o sumiço de Estela.



(19h45) Dona de Mim

Marlon pede que Kami seja sincera com ele sobre seus sentimentos. Kami se sensibiliza com as intenções de Ryan. Peter confessa seu interesse por Nina. Bárbara e Ryan ficam juntos. Marlon surpreende Peter e Nina no galpão, e convoca Manuel e Danilo.

Jaques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina nos estabelecimentos da região. Leo se revolta contra a decisão de Jaques de desmontar o quarto de Sofia na mansão. Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, e Jaques se enfurece. Bárbara comenta com Marlon sobre Ryan e Kami. Walkíria intima Tânia a depor sobre o assassinato de Abel. Samuel retoma a presidência da Boaz. Davi e Ricardo se assustam com a fúria de Jaques.

(21h20) Vale Tudo

Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso. Raquel e Poliana decidem ir atrás de Maria de Fátima. Maria de Fátima vê que Celso pegou Raquel e Poliana como reféns.

Ivan consegue golpear Celso, que cai desfalecido. Celina encontra a carta de Heleninha na galeria e deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. André sente ciúmes de Aldeíde.