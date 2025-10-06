fechar
Caminhão perde o controle e destrói parte do parque da cidade no Grande Recife

Motorista de 45 anos ficou ferido após o veículo invadir o espaço público; moradores cobram reforço na segurança do viaduto da BR-101

Por TV Jornal Publicado em 06/10/2025 às 11:05
Um caminhão-baú perdeu o controle e invadiu o Parque da Cidade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, no último sábado (7), deixando um motorista ferido e causando destruição no local.

O acidente ocorreu nas proximidades da BR-101, onde o veículo acabou atingindo uma grade de proteção e parte da mureta do local.

No ponto da colisão, o para-brisa e várias peças do caminhão ficaram espalhados pelo chão.

Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle ao sair da rodovia e acabou sendo arremessado para fora da cabine, caindo em frente ao próprio veículo. Ele, de 45 anos, foi socorrido para a UPA da Imbiribeira e não corre risco de morte.

No momento do acidente, ocorria um evento no parque, mas ninguém foi atingido. A moradora Camila Silva, que participava da programação, afirmou que a tragédia só não foi maior porque a área atingida ficava distante da concentração do público.

“O som estava alto e tinha muita gente conversando, mas o acidente aconteceu longe da área principal. Felizmente, ninguém do evento foi atingido”, contou.

População pede mais segurança no local

Frequentadores do parque aproveitaram o ocorrido para cobrar medidas de segurança das autoridades municipais e federais.

Entre as principais reivindicações estão o controle da velocidade dos veículos que circulam ao redor do parque e reforços na estrutura do viaduto da BR-101, que passa sobre a área onde acontecem shows e apresentações.

“Eu acredito que não seja seguro para a população ficar ali embaixo. Deveria haver uma proteção a mais”, disse uma frequentadora.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

