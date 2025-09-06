Elevador do Hospital da Restauração despenca com funcionária
Funcionária ficou presa por 20 minutos no elevador após acidente e precisou ser resgatada pelo teto do equipamento por colegas de trabalho
Um elevador despencou na manhã deste sábado (6), no Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby, região central do Recife. No momento do acidente, apenas a ascensorista ocupava o equipamento. A funcionária precisou ser resgatada pelo teto do elevador por colegas de trabalho, mas não se feriu.
O acidente aconteceu no início do plantão, quando o elevador descia até o térreo e teria despencado três andares, do quinto ao segundo pavimento.
Imagens registradas por outros funcionários do HR mostram o momento em que colegas realizam o resgate da ascensorista pelo teto do elevador, após ter passado 20 minutos presa no equipamento. De acordo com informações de profissionais do hospital, a ascensorista estava sentada em uma cadeira no elevador e caiu no chão com o impacto.
O Hospital da Restauração e a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) foram procurados pela reportagem do JC, mas não responderam até o momento.