Pernambuco | Notícia

Elevador do Hospital da Restauração despenca com funcionária

Funcionária ficou presa por 20 minutos no elevador após acidente e precisou ser resgatada pelo teto do equipamento por colegas de trabalho

Por Pedro Beija Publicado em 06/09/2025 às 17:22 | Atualizado em 06/09/2025 às 17:24
Ascensorista precisou ser resgatada por funcionários pelo teto do elevador, após queda
Ascensorista precisou ser resgatada por funcionários pelo teto do elevador, após queda - Reprodução/Whatsapp

Um elevador despencou na manhã deste sábado (6), no Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby, região central do Recife. No momento do acidente, apenas a ascensorista ocupava o equipamento. A funcionária precisou ser resgatada pelo teto do elevador por colegas de trabalho, mas não se feriu.

O acidente aconteceu no início do plantão, quando o elevador descia até o térreo e teria despencado três andares, do quinto ao segundo pavimento.

Imagens registradas por outros funcionários do HR mostram o momento em que colegas realizam o resgate da ascensorista pelo teto do elevador, após ter passado 20 minutos presa no equipamento. De acordo com informações de profissionais do hospital, a ascensorista estava sentada em uma cadeira no elevador e caiu no chão com o impacto.

O Hospital da Restauração e a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) foram procurados pela reportagem do JC, mas não responderam até o momento.

