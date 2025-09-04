Brasileiro está entre feridos no acidente envolvendo o Elevador da Glória em Lisboa
O consulado confirmou a presença de um brasileiro. Investigações são iniciadas na capital portuguesa e o número de feridos já passa dos 20
Apesar do Itamaraty ter afirmado inicialmente que não havia brasileiros entre as vítimas do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, o cônsul do Brasil, Alessandro Candeas, confirmou na manhã desta quinta-feira (4) ao jornal O Globo.
O elevador descarrilou e tombou na tarde de ontem, quarta-feira (3), deixando 17 mortos e mais de 15 feridos até o momento.
De acordo com o consulado brasileiro, o cidadão foi encaminhado ao Hospital Amadora-Sintra, onde recebeu atendimento por ferimentos leves e já teve alta.
Identificados
Segundo o governo de Portugal, foram identificados cidadãos de ao menos dez nacionalidades distintas entre os feridos, sete dos quais estão em estado grave.
Entre eles, há:
- 4 portugueses;
- 2 alemães;
- 2 espanhóis;
- 1 coreano;
- 1 cabo-verdeano;
- 1 canadense;
- 1 italiano;
- 1 francês;
- 1 suíço; e
- 1 marroquino.
O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente.
