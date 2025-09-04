fechar
Brasileiro está entre feridos no acidente envolvendo o Elevador da Glória em Lisboa

O consulado confirmou a presença de um brasileiro. Investigações são iniciadas na capital portuguesa e o número de feridos já passa dos 20

Por Eduardo Scofi Publicado em 04/09/2025 às 9:25 | Atualizado em 04/09/2025 às 9:34
Brasileiro está entre feridos no acidente envolvendo o Elevador da Glória em Lisboa - AP Photo/Armando Franca

Apesar do Itamaraty ter afirmado inicialmente que não havia brasileiros entre as vítimas do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, o cônsul do Brasil, Alessandro Candeas, confirmou na manhã desta quinta-feira (4) ao jornal O Globo. 

O elevador descarrilou e tombou na tarde de ontem, quarta-feira (3), deixando 17 mortos e mais de 15 feridos até o momento. 

 

De acordo com o consulado brasileiro, o cidadão foi encaminhado ao Hospital Amadora-Sintra, onde recebeu atendimento por ferimentos leves e já teve alta.

Identificados

Segundo o governo de Portugal, foram identificados cidadãos de ao menos dez nacionalidades distintas entre os feridos, sete dos quais estão em estado grave. 

Entre eles, há:

  • 4 portugueses;
  • 2 alemães;
  • 2 espanhóis;
  • 1 coreano;
  • 1 cabo-verdeano;
  • 1 canadense;
  • 1 italiano;
  • 1 francês;
  • 1 suíço; e
  • 1 marroquino.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente.

