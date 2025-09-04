Brasileiro está entre feridos no acidente envolvendo o Elevador da Glória em Lisboa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O consulado confirmou a presença de um brasileiro. Investigações são iniciadas na capital portuguesa e o número de feridos já passa dos 20

Apesar do Itamaraty ter afirmado inicialmente que não havia brasileiros entre as vítimas do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, o cônsul do Brasil, Alessandro Candeas, confirmou na manhã desta quinta-feira (4) ao jornal O Globo.

O elevador descarrilou e tombou na tarde de ontem, quarta-feira (3), deixando 17 mortos e mais de 15 feridos até o momento.

De acordo com o consulado brasileiro, o cidadão foi encaminhado ao Hospital Amadora-Sintra, onde recebeu atendimento por ferimentos leves e já teve alta.

Identificados

Segundo o governo de Portugal, foram identificados cidadãos de ao menos dez nacionalidades distintas entre os feridos, sete dos quais estão em estado grave.

Entre eles, há:

4 portugueses;

2 alemães;

2 espanhóis;

1 coreano;

1 cabo-verdeano;

1 canadense;

1 italiano;

1 francês;

1 suíço; e

1 marroquino.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente.