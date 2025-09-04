Defeito em elevador deixa pacientes e acompanhantes presos em hospital de Recife
Falha em elevador gera medo nos pacientes e funcionários. O incidente ocorreu no bloco de internação do Hospital das Clínicas, que possui 11 andares
Um defeito em um dos elevadores de um hospital de Recife provocou momentos de terror e aflição para sete pessoas, incluindo uma gestante, que ficaram presas por cerca de uma hora e meia.
O incidente ocorreu no bloco de internação do Hospital das Clínicas, que possui 11 andares.
Intervenção dos Bombeiros
O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente. Juntamente com um técnico de manutenção, conseguiram abrir a porta do elevador e resgatar as pessoas, retirando a gestante com segurança.
Segundo o hospital, todos foram avaliados e não precisaram de atendimento médico após o incidente.
Histórico de problemas
Este não é o primeiro caso envolvendo os elevadores da unidade. Na semana anterior, outro equipamento apresentou falha, parando no quinto andar com a porta solta.
Mari Luci, que acompanhava a tia, relatou ter sentido medo de usar o elevador: “Foi uma hora e meia de aflição”.
Seu Sebastião, paciente de longa data, afirmou que agora prefere subir escadas a correr riscos.
Dona Marilene, também vítima de uma das falhas, descreveu seu pavor e a ansiedade de precisar utilizar os elevadores novamente para tratamentos.
Os funcionários do hospital também demonstram preocupação. Mônica, técnica de enfermagem, destacou problemas recorrentes nos elevadores e alertou sobre o risco aumentado pelo uso do elevador de pacientes para transporte de mercadorias durante o expediente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O hospital informou que está avaliando os equipamentos para garantir a segurança de pacientes, acompanhantes e funcionários.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.