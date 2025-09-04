Defeito em elevador deixa pacientes e acompanhantes presos em hospital de Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Falha em elevador gera medo nos pacientes e funcionários. O incidente ocorreu no bloco de internação do Hospital das Clínicas, que possui 11 andares

Um defeito em um dos elevadores de um hospital de Recife provocou momentos de terror e aflição para sete pessoas, incluindo uma gestante, que ficaram presas por cerca de uma hora e meia.

O incidente ocorreu no bloco de internação do Hospital das Clínicas, que possui 11 andares.

Intervenção dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente. Juntamente com um técnico de manutenção, conseguiram abrir a porta do elevador e resgatar as pessoas, retirando a gestante com segurança.

Segundo o hospital, todos foram avaliados e não precisaram de atendimento médico após o incidente.

Histórico de problemas

Este não é o primeiro caso envolvendo os elevadores da unidade. Na semana anterior, outro equipamento apresentou falha, parando no quinto andar com a porta solta.

Mari Luci, que acompanhava a tia, relatou ter sentido medo de usar o elevador: “Foi uma hora e meia de aflição”.

Seu Sebastião, paciente de longa data, afirmou que agora prefere subir escadas a correr riscos.

Dona Marilene, também vítima de uma das falhas, descreveu seu pavor e a ansiedade de precisar utilizar os elevadores novamente para tratamentos.

Os funcionários do hospital também demonstram preocupação. Mônica, técnica de enfermagem, destacou problemas recorrentes nos elevadores e alertou sobre o risco aumentado pelo uso do elevador de pacientes para transporte de mercadorias durante o expediente.

O hospital informou que está avaliando os equipamentos para garantir a segurança de pacientes, acompanhantes e funcionários.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.