Velório de Júlia Ramile emociona e mobiliza familiares e amigos no pedido por justiça

Sepultamento da jovem de 20 anos reuniu dezenas de pessoas, com prantos, desmaios e clamor por justiça; Júlia foi vítima de feminicídio em um motel

O velório de Júlia Ramile dos Santos Silva, assassinada aos 20 anos, reuniu familiares e amigos em Santo Amaro, no Recife, entre lágrimas, desmaios e pedidos de justiça, reforçando a indignação da comunidade diante da violência contra mulheres.

Comoção



Parentes e amigos chegaram em dois ônibus, muitos vestindo camisas com a foto de Júlia. Coroas de flores foram depositadas ao redor do caixão, transformando o local em uma homenagem à jovem vendedora, enquanto o ambiente carregava um clima de profunda tristeza.

Durante o velório, tias e familiares precisaram ser amparadas pela intensa emoção ao verem Júlia. Algumas pessoas chegaram a desmaiar ao se aproximarem do caixão. No cortejo, os gritos por justiça ecoaram, intensificando a revolta da comunidade contra o feminicídio.

Homenagem e revolta

O corpo de Júlia foi sepultado no final da tarde, sob aplausos, como uma forma de despedida e homenagem final, simbolizando respeito e solidariedade da comunidade à vítima.

Amparada, a mãe de Júlia falou sobre a dor insuportável da perda e reafirmou a luta por justiça contra Djalma Diego Oliveira Deldato, acusado pelo crime. Ela também expressou indignação diante de uma sociedade que permite que crimes desse tipo permaneçam impunes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais