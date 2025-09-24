fechar
Audiência de custódia mantém prisão preventiva de homem acusado de feminicídio em motel em Paulista

Juíza rejeita defesa de insanidade e mantém prisão preventiva de Djalma Diego de Oliveira, preso em flagrante pelo assassinato de Júlia Ramilly

Por Isabella Moura Publicado em 24/09/2025 às 13:10
Durante a audi&ecirc;ncia, a defesa de Djalma alegou insanidade mental e solicitou sua interna&ccedil;&atilde;o em uma unidade psiqui&aacute;trica
Durante a audiência, a defesa de Djalma alegou insanidade mental e solicitou sua internação em uma unidade psiquiátrica - CIRIO GOMES/JC IMAGEM

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (24) a audiência de custódia de Djalma Diego de Oliveira, de 25 anos, preso em flagrante pelo assassinato brutal de Júlia Ramilly dos Santos Silva, de 20 anos. O crime ocorreu em um motel localizado às margens da rodovia PE-22, em Paulista (PE), por volta das 4h30 da madrugada da última terça-feira (23).

Durante a audiência, a defesa de Djalma alegou insanidade mental e solicitou sua internação em uma unidade psiquiátrica, argumentando que ele não teria condições de responder pelos próprios atos. No entanto, a juíza Simone Cristina Barros de Azevedo Silva indeferiu o pedido, não acolheu a alegação de insanidade e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O suspeito permanecerá preso e será transferido para o COTEL (Centro de Observação e Triagem Everardo Luna).

O Crime

Djalma e Júlia deram entrada no motel por volta das 4h30 da madrugada de terça-feira (23). Cerca de três horas depois, o homem deixou o local sozinho, pagou a conta e afirmou às funcionárias que a mulher “estava dormindo e sairia mais tarde”. Disse ainda que retornaria para buscá-la — o que não aconteceu.

Horas após a saída do suspeito, funcionárias do motel estranharam a demora para o check-out e decidiram entrar na suíte. Lá, encontraram o corpo de Júlia deitado de bruços, já sem vida, com sinais claros de esganadura.

As paredes do quarto estavam cobertas de sangue. Segundo a perícia, havia ainda um controle remoto introduzido na região anal da vítima, o que pode indicar violência sexual e requintes de crueldade.

“Foi algo pesado que a gente não costuma ver nos locais de crime. Chocou toda a equipe”, relatou o perito Victor Sá Leitão, responsável pela análise da cena.

Investigação e Prisão

Segundo o delegado Douglas Camilo, após os primeiros levantamentos no local, a polícia conseguiu identificar o suspeito e iniciou buscas imediatas. Djalma foi capturado horas depois e preso em flagrante pela Polícia Militar por crime de feminicídio.

Funcionários do estabelecimento que prestaram depoimento afirmaram que não ouviram gritos ou pedidos de socorro, o que levou a polícia a suspeitar que o autor tenha abafado o som usando travesseiros.

A investigação também apurou que, após o crime, Djalma teria realizado transferências bancárias do celular da vítima para a própria conta, o que pode configurar outro crime.

Vítima será sepultada nesta quarta

O corpo de Júlia Ramilly dos Santos Silva será velado e sepultado nesta quarta-feira (24), no Cemitério de Santo Amaro, no Recife. Familiares da jovem relataram que ela havia conseguido um novo emprego recentemente e era muito próxima da família.

“Ela sempre ajudava em casa, a mim, aos irmãos, à avó... Eu não sei nem como a gente vai dar essa notícia, porque só tem cinco meses da morte do meu pai”, desabafou a mãe da vítima.

Feminicídio em Pernambuco

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, os números de feminicídio voltaram a crescer em Pernambuco. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 61 crimes desse tipo — 11 a mais que no mesmo período do ano passado.

