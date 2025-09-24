fechar
Vendedora de 20 anos é assassinada em motel após corrida de aplicativo

A vítima foi encontrada morta em um motel em Paulista, o principal suspeito seria um motorista por aplicativo, visto pela última vez com a jovem

Por TV Jornal Publicado em 24/09/2025 às 17:48
Caso Júlia Ramírez: Vendedora de 20 anos é assassinada em Motel de Paulista após corrida de aplicativo
Caso Júlia Ramírez: Vendedora de 20 anos é assassinada em Motel de Paulista após corrida de aplicativo

O primeiro contato entre Júlia Ramírez dos Santos Silva e Djalma Diego Oliveira Del Dato é capturado por câmeras. Júlia chega em um motel às margens da PE-22 na garupa da moto dele, que passa a mão em uma das pernas da vendedora de 20 anos.

Eles entram no motel por volta das 4h30 da manhã de terça-feira. Por volta das 7h30, Djalma deixa o motel desacompanhado. Testemunhas afirmam que Djalma promete voltar para buscar Júlia, o que não acontece.

O corpo de Júlia é descoberto dentro do quarto, após ter sido assassinada, provavelmente por asfixia, com um controle remoto de TV inserido no corpo da vítima.

Família não conhecia o suspeito

A mãe de Júlia esteve no IML para reconhecer a filha, que ficou desfigurada, devido a violência que sofreu. Ela confirma que estava ciente de que Júlia pegaria uma carona através de um aplicativo de viagens, mas diz que ninguém na família conhecia o homem que iria levar Júlia para casa.

Uma amiga que estivera com Júlia na noite do crime relata que, após beberem com amigos, Júlia decidiu voltar para casa usando um aplicativo de viagens.

Ela também insiste que não tinha conhecimento de nenhum plano de Júlia de ir a um motel e que não conhecia pessoalmente o homem que estava com Júlia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

