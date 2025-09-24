Vendedora de 20 anos é assassinada em motel após corrida de aplicativo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A vítima foi encontrada morta em um motel em Paulista, o principal suspeito seria um motorista por aplicativo, visto pela última vez com a jovem

O primeiro contato entre Júlia Ramírez dos Santos Silva e Djalma Diego Oliveira Del Dato é capturado por câmeras. Júlia chega em um motel às margens da PE-22 na garupa da moto dele, que passa a mão em uma das pernas da vendedora de 20 anos.

Eles entram no motel por volta das 4h30 da manhã de terça-feira. Por volta das 7h30, Djalma deixa o motel desacompanhado. Testemunhas afirmam que Djalma promete voltar para buscar Júlia, o que não acontece.

O corpo de Júlia é descoberto dentro do quarto, após ter sido assassinada, provavelmente por asfixia, com um controle remoto de TV inserido no corpo da vítima.

Leia Também Justiça determina que Amanda Vanessa deixe cuidados do marido e fique sob tutela da irmã

Família não conhecia o suspeito



A mãe de Júlia esteve no IML para reconhecer a filha, que ficou desfigurada, devido a violência que sofreu. Ela confirma que estava ciente de que Júlia pegaria uma carona através de um aplicativo de viagens, mas diz que ninguém na família conhecia o homem que iria levar Júlia para casa.

Uma amiga que estivera com Júlia na noite do crime relata que, após beberem com amigos, Júlia decidiu voltar para casa usando um aplicativo de viagens.

Ela também insiste que não tinha conhecimento de nenhum plano de Júlia de ir a um motel e que não conhecia pessoalmente o homem que estava com Júlia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais