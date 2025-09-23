fechar
Homem morre após colidir moto com caminhão de gás e se incendiar em Pernambuco

Vítima de 33 anos tinha antecedentes criminais; moto usada era roubada e arma que portava desapareceu antes da chegada da polícia

Por TV Jornal Publicado em 23/09/2025 às 14:44
Um homem de 33 anos morreu após colidir a moto que pilotava contra um caminhão de gás e se incendiar. O caso aconteceu em Pernambuco. O motorista do caminhão conseguiu controlar as chamas usando um extintor até a chegada do socorro.

No momento do impacto, a arma que a vítima carregava foi arremessada. Segundo relatos, tratava-se de um revólver calibre .38, que teria sido levado por uma pessoa em uma moto antes da chegada da Polícia Militar.

A perícia constatou que a vítima usava bermuda por baixo de uma calça e duas camisas. Dentro da mochila, foram localizados um facão e alguns objetos pessoais. O celular foi encontrado destruído.

Histórico e investigação

De acordo com a polícia, o homem estava desempregado e possuía antecedentes criminais por roubo. A moto utilizada por ele tinha registro de roubo em Carpina, há dois meses, e estava equipada com uma caixa adaptada para ações criminosas.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, o desaparecimento da arma e possíveis ligações do caso com outros crimes. Moradores da área preferiram não comentar o ocorrido. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

