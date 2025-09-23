Homem morre após colidir moto com caminhão de gás e se incendiar em Pernambuco
Vítima de 33 anos tinha antecedentes criminais; moto usada era roubada e arma que portava desapareceu antes da chegada da polícia
Um homem de 33 anos morreu após colidir a moto que pilotava contra um caminhão de gás e se incendiar. O caso aconteceu em Pernambuco. O motorista do caminhão conseguiu controlar as chamas usando um extintor até a chegada do socorro.
No momento do impacto, a arma que a vítima carregava foi arremessada. Segundo relatos, tratava-se de um revólver calibre .38, que teria sido levado por uma pessoa em uma moto antes da chegada da Polícia Militar.
A perícia constatou que a vítima usava bermuda por baixo de uma calça e duas camisas. Dentro da mochila, foram localizados um facão e alguns objetos pessoais. O celular foi encontrado destruído.
Histórico e investigação
De acordo com a polícia, o homem estava desempregado e possuía antecedentes criminais por roubo. A moto utilizada por ele tinha registro de roubo em Carpina, há dois meses, e estava equipada com uma caixa adaptada para ações criminosas.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, o desaparecimento da arma e possíveis ligações do caso com outros crimes. Moradores da área preferiram não comentar o ocorrido.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.