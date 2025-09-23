fechar
Vídeos | Notícia

Dois amigos são mortos a tiros, polícia investiga envolvimento com tráfico de drogas

Duplo homicídio em Camaragibe, os amigos foram assassinados com vários tiros. Polícia investiga o caso e o possível envolvimento com tráfico de drogas

Por TV Jornal Publicado em 23/09/2025 às 12:42
Imagens dos disparos que pegaram na parede do estabelecimento
Imagens dos disparos que pegaram na parede do estabelecimento - TV Jornal

O crime ocorreu nessa ladeira do Vale das Pedreiras, em Camaragibe, por volta das sete horas da noite. As vítimas, que bebiam na calçada, foram surpreendidas pelos suspeitos que efetuaram vários disparos.

A primeira vítima, Rafael João da Silva, de 32 anos, foi assassinado na escadaria da casa onde marcas de sangue ainda permanecem visíveis. A segunda vítima, Fábio Wendrio Ferreira Santos, de 35 anos, caiu um pouco mais adiante. Sua morte também deixou muitas marcas de sangue no local.

Os moradores do local, ainda bastante assustados, evitam falar sobre o assunto. Contam apenas que ouviram muitos tiros - muito mais do que poderiam contar.

A família de Fábio informou que ele não era morador do local, apenas Rafael morava na residência onde o crime ocorreu. Fábio era morador do Alberto Maia e os dois estavam juntos em uma reunião, bebendo.

Leia Também

Investigação

A polícia investiga a possibilidade de o crime ter sido motivado por uma disputa ligada ao tráfico de drogas. Os inspetores estão coletando evidências para determinar as causas deste duplo homicídio. Os corpos foram encaminhados ao IML e a polícia segue investigando o caso. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

SDS conclui processo disciplinar com punição de PMs do Bope acusados de executar dois homens em comunidade do Recife
Justiça

SDS conclui processo disciplinar com punição de PMs do Bope acusados de executar dois homens em comunidade do Recife
Dois jovens são assassinados a tiros em Camaragibe
Duplo homicídio

Dois jovens são assassinados a tiros em Camaragibe

Compartilhe

Tags