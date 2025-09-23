Dois amigos são mortos a tiros, polícia investiga envolvimento com tráfico de drogas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duplo homicídio em Camaragibe, os amigos foram assassinados com vários tiros. Polícia investiga o caso e o possível envolvimento com tráfico de drogas

O crime ocorreu nessa ladeira do Vale das Pedreiras, em Camaragibe, por volta das sete horas da noite. As vítimas, que bebiam na calçada, foram surpreendidas pelos suspeitos que efetuaram vários disparos.

A primeira vítima, Rafael João da Silva, de 32 anos, foi assassinado na escadaria da casa onde marcas de sangue ainda permanecem visíveis. A segunda vítima, Fábio Wendrio Ferreira Santos, de 35 anos, caiu um pouco mais adiante. Sua morte também deixou muitas marcas de sangue no local.

Os moradores do local, ainda bastante assustados, evitam falar sobre o assunto. Contam apenas que ouviram muitos tiros - muito mais do que poderiam contar.

A família de Fábio informou que ele não era morador do local, apenas Rafael morava na residência onde o crime ocorreu. Fábio era morador do Alberto Maia e os dois estavam juntos em uma reunião, bebendo.

Investigação



A polícia investiga a possibilidade de o crime ter sido motivado por uma disputa ligada ao tráfico de drogas. Os inspetores estão coletando evidências para determinar as causas deste duplo homicídio. Os corpos foram encaminhados ao IML e a polícia segue investigando o caso.

