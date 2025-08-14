fechar
Dois jovens são assassinados a tiros em Camaragibe

Corpos foram encontrados em área de mata na região de Tabatinga; polícia apura possível relação com roubo de motocicleta ocorrido no mesmo dia

Por TV Jornal Publicado em 14/08/2025 às 14:19
Duplo Homicídio Abala Comunidade de Camaragibe

Um trágico episódio chocou os moradores de Tabatinga, em Camaragibe, neste sábado. Por volta das 11h, dois corpos foram encontrados na área de mata conhecida como Campo de Jorge Doido. A tranquilidade do local foi rompida por disparos de arma de fogo, que alarmaram a comunidade.

Vítimas Identificadas

As vítimas foram identificadas como Alain Tavares Bezerra, de 17 anos, e Luiz Fernando da Silva Xavier, de 20 anos. Ambos foram mortos com diversos tiros. A perícia confirmou, de forma preliminar, lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. A polícia preferiu não divulgar mais detalhes para não prejudicar as investigações.

Ligações com Crime Anterior

De acordo com a polícia, Alain teria se envolvido no roubo de uma motocicleta na Estrada de Aldeia, ainda na manhã do crime. Moradores relataram tê-lo visto na região antes da descoberta dos corpos. Testemunhas também disseram ter visto um grupo em um carro e duas motos circulando pela área em busca do veículo roubado, que possuía rastreador. Pouco tempo depois, os disparos foram ouvidos.

Famílias em Luto

Os familiares das vítimas estão devastados. Apesar de reconhecerem que os jovens tinham envolvimento com atividades ilegais, o sofrimento é profundo. A mãe de Luiz Fernando contou que o filho já foi evangélico, mas se afastou dos caminhos da fé. Mesmo assim, nunca deixou de orar por ele e lamenta profundamente o desfecho trágico.

Clima de Medo na Comunidade

O sentimento entre os moradores de Tabatinga é de medo e consternação. A Polícia Civil intensificou as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. A expectativa é que novas informações sejam reveladas nos próximos dias.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

