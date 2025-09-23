Adolescente é resgatado de cárcere privado após passar 8 dias preso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adolescente de 15 anos é resgatado após ser mantido, por oito dias, em cárcere privado e abusado sexualmente por homem de 49 anos, em Camaragibe

Foram oito dias de angústia em busca por informações do filho de 15 anos, até que nesta segunda-feira (22), a Polícia Civil chegou a um imóvel em Camaragibe, onde o adolescente foi levado por um homem de 49 anos. Segundo as investigações, o adolescente foi mantido em cárcere privado.

A mãe do adolescente relatou que o filho foi levado à força do shopping pelo suspeito. Segundo ela, na hora que o adolescente estava saindo do local, o suspeito pegou ele pelo braço e falou que 'se ele fizesse algum alarme, iria bater nele até que ele morresse'.

Abuso

Segundo relato do adolescente, ele foi abusado sexualmente pelo suspeito durante uma semana, que segundo informações, está usando tornozeleira eletrônica por ter abusado de outra pessoa.

"Ele está sentindo dor, está reclamando de várias dores, inclusive na cabeça, não sei também se ele apoiou na cabeça, ele falou que estava com muita dor na parte onde foi introduzido e nas costelas onde foi que ele bateu.", disse a mãe.

Investigações

Na delegacia, o suspeito negou os crimes, mas não convenceu o delegado Franklin Soriano, que está à frente das investigações.

O homem de 49 anos foi autuado em flagrante por estupro, uma vez que a vítima tem 15 anos, não caberia o estupro de vulnerável e por sequestro e cárcere privado.

De toda forma, o autuado também tem um antecedente por estupro de vulnerável e confirmada a violência sexual realmente pesa bastante.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais