Vídeos | Notícia

Dançarina denuncia crime de abuso sexual contra outro dançarino após festa

Dançarina de 19 anos alega ter sido estuprada por outro dançarino após festa em Jaboatão dos Guararapes. A vítima registrou o caso na polícia

Por TV Jornal Publicado em 23/09/2025 às 11:08
Imagens da vítima, que não quis ser identificada
TV Jornal

Um caso chocante veio à tona na comunidade de Prazeres em Jaboatão dos Guararapes. Uma dançarina de 19 anos, denunciou um caso de estupro.

A dançarina contou à polícia que o crime ocorreu depois de ela participar de uma festa na casa de um MC local. Ela decidiu dormir no local para estar pronta para o trabalho na manhã seguinte, quando foi acordada por outro dançarino que estava em cima dela e o acusou de tentativa de estupro.

Segundo a vítima, o dançarino tocou as partes íntimas dela, e quando foi empurrado pela mesma, tirou as roupas dela. 

"O tempo todo eu dizia que não queria nada. Nesse momento ele olhou pra minha cara e falou assim: 'pode gritar que ninguém vai te escutar não', ali eu fiquei paralisada", disse a vítima assustada.

Chamado à polícia

Após o incidente, a dançarina fez a corajosa decisão de reportar o crime à polícia. Ela também registrou uma conversa com o acusado, onde ele, de acordo com ela, não mostrou nenhum remorso.

A notícia do ataque horrorizou os membros da comunidade local. Uma amiga da vítima também expressou sua indignação e cobrou ação.

"Como é que um homem, pode fazer isso? Nós estamos assustadas e não esperávamos isso", relata. 

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

