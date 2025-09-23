Dançarina denuncia crime de abuso sexual contra outro dançarino após festa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dançarina de 19 anos alega ter sido estuprada por outro dançarino após festa em Jaboatão dos Guararapes. A vítima registrou o caso na polícia

Um caso chocante veio à tona na comunidade de Prazeres em Jaboatão dos Guararapes. Uma dançarina de 19 anos, denunciou um caso de estupro.

A dançarina contou à polícia que o crime ocorreu depois de ela participar de uma festa na casa de um MC local. Ela decidiu dormir no local para estar pronta para o trabalho na manhã seguinte, quando foi acordada por outro dançarino que estava em cima dela e o acusou de tentativa de estupro.

Segundo a vítima, o dançarino tocou as partes íntimas dela, e quando foi empurrado pela mesma, tirou as roupas dela.

"O tempo todo eu dizia que não queria nada. Nesse momento ele olhou pra minha cara e falou assim: 'pode gritar que ninguém vai te escutar não', ali eu fiquei paralisada", disse a vítima assustada.

Chamado à polícia

Após o incidente, a dançarina fez a corajosa decisão de reportar o crime à polícia. Ela também registrou uma conversa com o acusado, onde ele, de acordo com ela, não mostrou nenhum remorso.

A notícia do ataque horrorizou os membros da comunidade local. Uma amiga da vítima também expressou sua indignação e cobrou ação.

"Como é que um homem, pode fazer isso? Nós estamos assustadas e não esperávamos isso", relata.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais