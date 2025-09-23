fechar
Suspeito de cometer feminicídio é preso e confessa o crime

Suspeito já conhecido da delegacia foi preso por feminicídio. O crime brutal teve luta corporal e 60 lesões por arma branca na vítima

Por TV Jornal Publicado em 23/09/2025 às 10:32
Suspeito sendo conduzido a delegacia
Suspeito sendo conduzido a delegacia - TV Jornal

Durante uma perícia, a arma utilizada num feminicídio foi localizada. Por meio de imagens, o autor foi identificado como Eduardo. Ele já era conhecido pela delegacia, tendo sido indiciado anteriormente por falso testemunho, o que facilitou sua localização.

A equipe conseguiu prendê-lo em flagrante na residência de seu pai. Ele confessou o crime no momento da prisão.

Motivação do crime

A polícia suspeitava de um caso de homicídio, mas após análise detalhada dos fatos, foi visto que se tratava de um feminicídio, já que Eduardo e a vítima mantinham um relacionamento há cerca de sete meses.

Segundo testemunho de uma amiga da vítima, o crime pode ter sido motivado por ciúmes. O corpo da vítima foi encontrado no quarto, porém marcas de sangue também foram encontradas na sala, indicando provável luta corporal no local.

Agressão 

Na realização da pedinecroscopia no local do crime, foi verificado mais de 60 lesões causadas por arma branca, mais especificamente, uma faca. A maioria dessas lesões estava concentrada na região anterior do pescoço da vítima, com quase 40 marcações nessa área.

Foram identificadas outras 16 lesões na região da nuca, marcas de facadas na face, orelha e crânio da vítima, uma perfuração no abdômen e lesões nos membros inferiores.

Também haviam indícios de tentativa de defesa por parte da vítima, com marcas de lesões em suas mãos, braço e antebraço.

