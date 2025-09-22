fechar
Policial Militar sofre tentativa de assalto e atira nos criminosos

PM e namorada foram abordados por dois assaltantes enquanto passeavam de moto; homens foram baleados, um fugiu e o outro faleceu no local

Por TV Jornal Publicado em 22/09/2025 às 9:23
Um policial militar e a namorada foram vítimas de assalto no bairro de Cajueiro, Zona Norte do Recife. Durante a ação, os criminosos tomaram a moto do casal, mas o policial reagiu e houve troca de tiros, resultando na morte de um dos suspeitos e na fuga do outro, que também foi atingido.

Vítima errada

O casal trafegava de moto quando foi abordado por dois homens armados. Após cair do veículo e ser ameaçado, o policial entregou seus pertences. No momento em que os criminosos subiam na moto, ele reagiu e disparou contra os assaltantes.

Um dos suspeitos usava tornozeleira eletrônica, o que revelou antecedentes criminais. Ele morreu no local. O outro assaltante também foi baleado, mas conseguiu fugir.

Clima de medo na comunidade

Moradores relataram ter ouvido entre cinco e seis disparos, seguidos de silêncio. O corpo do suspeito permaneceu no local por algumas horas, o que aumentou a sensação de insegurança. "Uma morte assim tão perto deixa a gente com muito medo. Espero que seja a última vez", relatou uma mulher.

A Polícia Civil acompanha o caso. O policial militar prestou depoimento e foi liberado, enquanto as autoridades seguem em busca do suspeito foragido.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

