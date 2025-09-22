Policial Militar sofre tentativa de assalto e atira nos criminosos
PM e namorada foram abordados por dois assaltantes enquanto passeavam de moto; homens foram baleados, um fugiu e o outro faleceu no local
Um policial militar e a namorada foram vítimas de assalto no bairro de Cajueiro, Zona Norte do Recife. Durante a ação, os criminosos tomaram a moto do casal, mas o policial reagiu e houve troca de tiros, resultando na morte de um dos suspeitos e na fuga do outro, que também foi atingido.
Vítima errada
O casal trafegava de moto quando foi abordado por dois homens armados. Após cair do veículo e ser ameaçado, o policial entregou seus pertences. No momento em que os criminosos subiam na moto, ele reagiu e disparou contra os assaltantes.
Um dos suspeitos usava tornozeleira eletrônica, o que revelou antecedentes criminais. Ele morreu no local. O outro assaltante também foi baleado, mas conseguiu fugir.
Clima de medo na comunidade
Moradores relataram ter ouvido entre cinco e seis disparos, seguidos de silêncio. O corpo do suspeito permaneceu no local por algumas horas, o que aumentou a sensação de insegurança. "Uma morte assim tão perto deixa a gente com muito medo. Espero que seja a última vez", relatou uma mulher.
A Polícia Civil acompanha o caso. O policial militar prestou depoimento e foi liberado, enquanto as autoridades seguem em busca do suspeito foragido.
