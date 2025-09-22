Estudante é preso pela Polícia Federal ao receber cédulas falsas em Paulista
Jovem de 19 anos foi flagrado em agência dos Correios com R$ 1 mil em notas falsificadas, compradas por R$200 em aplicativo de mensagens
A Polícia Federal prendeu em flagrante um estudante de 19 anos ao receber uma encomenda com R$ 1.000 em cédulas falsas na cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O material havia sido comprado por meio de um aplicativo de mensagens pelo valor de R$ 200.
Monitoramento e flagrante
A prisão aconteceu após investigações sobre o envio de remessas suspeitas com moedas falsas. O estudante, que mora em João Pessoa, na Paraíba, foi flagrado ao retirar a encomenda em uma agência dos Correios. No momento da abordagem, foi solicitado que abrisse o pacote, confirmando as suspeitas dos policiais.
Conduzido à sede da Polícia Federal no Recife, o jovem admitiu ter comprado as notas falsas, pagando R$ 200 pela encomenda. Ele, no entanto, não revelou quem seria o responsável pela emissão do dinheiro falsificado, que incluía notas de R$ 200, R$ 100 e R$ 20.
Após passar por audiência de custódia, o estudante foi liberado para responder ao processo em liberdade. Como medidas cautelares, precisará comparecer mensalmente em juízo e está proibido de sair do município sem autorização prévia.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais