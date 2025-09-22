Duplo homicídio assusta moradores em Camaragibe
Dois homens foram mortos a tiros em uma escadaria no Vale das Pedreiras; Polícia Civil investiga ligação com disputas do tráfico de drogas
Dois homens foram assassinados a tiros no Vale das Pedreiras, em Camaragibe. As vítimas foram surpreendidas por criminosos armados e morreram ainda no local, deixando a comunidade em clima de medo e silêncio.
Cena assustadora
Rafael João da Silva, de 32 anos, foi morto na escadaria de casa. Pouco adiante, caiu Fábio Wendrio Ferreira Santos, de 35 anos, que não era morador da área. Segundo familiares, ele residia no bairro do Alberto Maia e estava no local apenas para participar de uma reunião com amigos.
A cena ficou marcada por sangue espalhado pela escadaria e pelas paredes da residência atingidas pelos disparos. Moradores relataram ter ouvido uma sequência intensa de tiros, mas evitam comentar o caso por medo de represálias.
Disputa pelo tráfico
A Polícia Civil apura se o crime está relacionado a disputas do tráfico de drogas na região. Os corpos foram levados ao Instituto de Medicina Legal (IML), e a investigação segue em andamento para identificar os autores.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais