Dois homens são mortos a tiros na antiga BR-232 na Zona da Mata de Pernambuco
As vítimas foram mortas enquanto seguiam de moto em direção a Caruaru; polícia investiga autoria, motivação e busca imagens da área
Dois homens foram mortos na antiga BR-232, em Vitória de Santo Antão, próximo ao bairro da Caiçara. As vítimas, identificadas como Wanderson Kleber de Souza e Luiz Carlos do Nascimento, estavam em uma motocicleta em direção a Caruaru quando foram atingidas por cerca de dez disparos de arma de fogo, segundo testemunhas.
O ataque causou pânico entre trabalhadores de oficinas e borracharias próximas. Ambos os corpos foram encontrados no local, com a moto caída sobre um deles.
Investigação em andamento
A Polícia Civil iniciou as investigações e procura por imagens de câmeras de segurança das empresas instaladas na via para ajudar na identificação dos suspeitos. Uma testemunha relatou nunca ter visto tamanha violência na região, mesmo sendo moradora antiga.
A área foi isolada pela Polícia Militar para realização da perícia. As autoridades investigam a autoria e a motivação do crime e tentam confirmar o calibre da arma usada. Também apuram se o caso tem relação com antecedentes criminais de uma das vítimas, que possuía histórico ligado ao tráfico de drogas.
As diligências seguem em andamento para localizar os suspeitos.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.