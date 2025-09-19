fechar
Tiros deixam feridos e moradores relatam intensificação da violência no Grande Recife

Disparos ocorreram perto do terminal de ônibus; homem de 37 anos foi baleado e moradores relatam aumento da violência ligada ao tráfico

19/09/2025
Tiros deixam feridos e moradores relatam intensificação da violência no Grande Recife - Reprodução/ TV Jornal

Criminosos abriram fogo na madrugada desta segunda-feira, perto da praça do terminal de ônibus do Alto José do Pinho, na zona norte do Recife. O atirador fugiu no veículo após efetuar vários disparos, deixando vítimas feridas. De manhã, ainda havia manchas de sangue e cápsulas espalhadas pela rua, a maioria de calibre 380.

Outro vídeo mostra um homem de 37 anos recebendo ajuda de moradores. Ele tinha o braço enfaixado e aguardava atendimento médico. A Força Tarefa de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizou o ferido e confirmou que ele foi socorrido ao Hospital da Restauração.

O homem disse que estava na praça com dois amigos quando os tiros começaram e negou envolvimento com o crime, afirmando ser vítima de bala perdida.

Marcas da violência

Moradores contaram que ele não foi o único atingido. Vestígios de sangue em outros pontos da rua e marcas de tiros em carros e portões indicam mais vítimas.

Segundo relatos, a violência na região aumentou após a liberação de três ex-detentos, acirrando a disputa pelo tráfico de drogas.

Diante da insegurança, moradores afirmam que evitam circular à noite pelo bairro. A população pede reforço policial para conter a escalada da violência e trazer tranquilidade à comunidade.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

