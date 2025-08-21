Homem é morto a tiros em Nova Descoberta; DHPP investiga possível execução

Um crime foi registrado na noite desta terça-feira (20) na Rua Córrego da Areia, próximo ao Alto do Refúgio, em Nova Descoberta, Zona Norte do Recife.

A vítima foi identificada como Nilmar Simões Barbosa, de 41 anos, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais.

A cena do crime

Segundo testemunhas, Nilmar caminhava pela via quando foi surpreendido por criminosos armados, que efetuaram diversos disparos em sua direção.

Ele morreu ainda no local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e iniciou as investigações.

Investigação em andamento

A perícia constatou que os tiros foram disparados de uma arma calibre 40, a maioria deles concentrados na cabeça da vítima, o que reforça a hipótese de execução.

A Polícia Civil também apura se os suspeitos estavam em um carro ou em uma motocicleta.

Durante as apurações iniciais, surgiu a suspeita de que o alvo dos criminosos poderia ser o irmão de Nilmar. O homem foi identificado e conduzido ao DHPP para prestar depoimento.

Repercussão

Familiares da vítima estiveram no local, mas preferiram não conceder entrevista. Eles confirmaram apenas que Nilmar trabalhava como auxiliar de serviços gerais.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passará por exames periciais.

A Polícia Civil informou que nenhuma linha de investigação está descartada.