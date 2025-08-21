Homem é morto a tiros em Nova Descoberta; DHPP investiga possível execução
Testemunhas alegam que Nilmar caminhava pela via quando foi surpreendido por criminosos armados, que efetuaram diversos disparos em sua direção
Um crime foi registrado na noite desta terça-feira (20) na Rua Córrego da Areia, próximo ao Alto do Refúgio, em Nova Descoberta, Zona Norte do Recife.
A vítima foi identificada como Nilmar Simões Barbosa, de 41 anos, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais.
A cena do crime
Segundo testemunhas, Nilmar caminhava pela via quando foi surpreendido por criminosos armados, que efetuaram diversos disparos em sua direção.
Ele morreu ainda no local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e iniciou as investigações.
Investigação em andamento
A perícia constatou que os tiros foram disparados de uma arma calibre 40, a maioria deles concentrados na cabeça da vítima, o que reforça a hipótese de execução.
A Polícia Civil também apura se os suspeitos estavam em um carro ou em uma motocicleta.
Durante as apurações iniciais, surgiu a suspeita de que o alvo dos criminosos poderia ser o irmão de Nilmar. O homem foi identificado e conduzido ao DHPP para prestar depoimento.
Repercussão
Familiares da vítima estiveram no local, mas preferiram não conceder entrevista. Eles confirmaram apenas que Nilmar trabalhava como auxiliar de serviços gerais.
O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passará por exames periciais.
A Polícia Civil informou que nenhuma linha de investigação está descartada.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.