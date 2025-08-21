fechar
Vídeos | Notícia

Homem é morto a tiros em Nova Descoberta; DHPP investiga possível execução

Testemunhas alegam que Nilmar caminhava pela via quando foi surpreendido por criminosos armados, que efetuaram diversos disparos em sua direção

Por TV Jornal Publicado em 21/08/2025 às 16:40
Homicídio em Nova Descoberta: DHPP investiga execução de homem na rua Córrego da Areia
Homicídio em Nova Descoberta: DHPP investiga execução de homem na rua Córrego da Areia - TV Jornal

Um crime foi registrado na noite desta terça-feira (20) na Rua Córrego da Areia, próximo ao Alto do Refúgio, em Nova Descoberta, Zona Norte do Recife.

A vítima foi identificada como Nilmar Simões Barbosa, de 41 anos, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais.

A cena do crime

Segundo testemunhas, Nilmar caminhava pela via quando foi surpreendido por criminosos armados, que efetuaram diversos disparos em sua direção.

Ele morreu ainda no local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e iniciou as investigações.

Investigação em andamento

A perícia constatou que os tiros foram disparados de uma arma calibre 40, a maioria deles concentrados na cabeça da vítima, o que reforça a hipótese de execução.

A Polícia Civil também apura se os suspeitos estavam em um carro ou em uma motocicleta.

Durante as apurações iniciais, surgiu a suspeita de que o alvo dos criminosos poderia ser o irmão de Nilmar. O homem foi identificado e conduzido ao DHPP para prestar depoimento.

Repercussão

Familiares da vítima estiveram no local, mas preferiram não conceder entrevista. Eles confirmaram apenas que Nilmar trabalhava como auxiliar de serviços gerais.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde passará por exames periciais.

A Polícia Civil informou que nenhuma linha de investigação está descartada.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Homem é morto a tiros no pontal de Maria Farinha, em Paulista
Assassinato Investigado

Homem é morto a tiros no pontal de Maria Farinha, em Paulista
Influenciador Nicolas Abelha, de 21 anos, é morto a tiros em Camaragibe, no Grande Recife
execução

Influenciador Nicolas Abelha, de 21 anos, é morto a tiros em Camaragibe, no Grande Recife

Compartilhe

Tags