Homem é encontrado morto em terreno baldio em Paulista
Jean Alves do Nascimento, ex-presidiário, foi assassinado com tiros no rosto e arrastado para terreno baldio
Por
TV Jornal
Publicado em 22/08/2025 às 15:43
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Um homem identificado como Jean Alves do Nascimento, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (22) em um terreno baldio na Rua 13, no bairro Maranguape I, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.
Segundo informações, Jean morava com a mãe em uma localidade conhecida como Casinhas.
A mãe relatou que percebeu sua ausência pela manhã e, pouco depois, recebeu a notícia de que o filho havia sido arrastado de dentro de casa, trajando calça e camisa, até o terreno onde o corpo foi localizado.
Local do crime
No espaço abandonado, repleto de mato, foram encontradas marcas que indicam que a vítima foi arrastada até o ponto onde o crime ocorreu.
O corpo apresentava várias lesões, e as primeiras informações apontam que Jean teria sido morto com dois disparos de arma de fogo no rosto.
Uma faca tipo serra foi achada próxima ao local, junto a vestígios de sangue. Apesar da suspeita inicial, a polícia apura se o objeto teve relação direta com o crime.
Contexto
De acordo com familiares, Jean era usuário de drogas. A mãe, bastante abalada, afirmou que o vício do filho não justificava a violência sofrida.
Jean também tinha antecedentes criminais: ele havia sido preso há 17 anos pelo crime de tráfico de drogas, mas estava em liberdade desde então.
Investigações
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a autoria e a motivação do homicídio. Até o momento, a família preferiu não se pronunciar sobre o caso.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.