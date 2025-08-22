Homem é encontrado morto em terreno baldio em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jean Alves do Nascimento, ex-presidiário, foi assassinado com tiros no rosto e arrastado para terreno baldio

Um homem identificado como Jean Alves do Nascimento, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (22) em um terreno baldio na Rua 13, no bairro Maranguape I, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

Segundo informações, Jean morava com a mãe em uma localidade conhecida como Casinhas.

A mãe relatou que percebeu sua ausência pela manhã e, pouco depois, recebeu a notícia de que o filho havia sido arrastado de dentro de casa, trajando calça e camisa, até o terreno onde o corpo foi localizado.

Local do crime

No espaço abandonado, repleto de mato, foram encontradas marcas que indicam que a vítima foi arrastada até o ponto onde o crime ocorreu.

O corpo apresentava várias lesões, e as primeiras informações apontam que Jean teria sido morto com dois disparos de arma de fogo no rosto.

Uma faca tipo serra foi achada próxima ao local, junto a vestígios de sangue. Apesar da suspeita inicial, a polícia apura se o objeto teve relação direta com o crime.

Contexto

De acordo com familiares, Jean era usuário de drogas. A mãe, bastante abalada, afirmou que o vício do filho não justificava a violência sofrida.

Jean também tinha antecedentes criminais: ele havia sido preso há 17 anos pelo crime de tráfico de drogas, mas estava em liberdade desde então.

Investigações

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a autoria e a motivação do homicídio. Até o momento, a família preferiu não se pronunciar sobre o caso.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.