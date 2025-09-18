fechar
Gol branco é furtado durante a madrugada na Região Metropolitana do Recife

Câmeras flagraram dois homens furtando o veículo na Rua Erundina Negreiros; dono registrou ocorrência e espera recuperar o carro. Confira

Por TV Jornal Publicado em 18/09/2025 às 12:08
Dois homens se furtaram, de madrugada, um carro estacionado na Rua Erundina Negreiros de Araújo, no Córrego do Jenipapo. Um deles entrou no veículo enquanto o outro levantou o capô, conseguindo ligar o motor mesmo sem a chave. Minutos depois, os dois deixaram o local dirigindo como se fossem os proprietários.

O dono do carro, Mateus, auxiliar administrativo, só percebeu o furto ao acordar por volta das seis horas. Sem garagem em casa, ele costumava deixar o veículo na rua.

Relato da vítima

Com acesso às imagens de câmeras de segurança, Mateus contou que se surpreendeu com a forma de atuação dos criminosos. "Assim que eles chegam, parece que eles retiram do bolso, como se fosse um alarmezinho, que eles conseguem destravar o carro."

Sem seguro, Mateus teme não recuperar o automóvel. "Eu tenho um filho de dois anos, estou morando com minha mulher, e aí estava em uma situação que ou eu pagava meu plano de saúde ou o seguro do carro."

A polícia investiga a hipótese de que o carro tenha sido levado por encomenda e possa estar em um depósito ou desmanche. Após o furto, os suspeitos seguiram pela BR-101, rota usada em outros crimes recentes envolvendo veículos do mesmo modelo na região.

Mateus registrou boletim de ocorrência e aguarda notícias do carro que conquistou com esforço.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

