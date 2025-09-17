Zeekr, marca de híbridos e elétricos, abre concessionária no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A marca já vinha operando com um estande num shopping enquanto a loja estava sendo construída. Entre os modelos estão o 001 e o X.

A fabricante de carros premium elétricos Zeekr inaugura concessiona no Recife. A loja vai funcionar na Zona Sul e abre as portas, neste sábado (20), com três modelos no showroom: o X, 001 e 7X - SUVs de visual e tecnologia arrebatadores.



A marca Zeekr já vinha operando em Pernambuco com um estande num shopping enquanto a loja estava sendo construída. A revenda ficou pronta e a marca pretende acelerar as vendas dos seus carrões. O prédio fica na Rua Itajubá 311, Imbiribeira, o mesmo onde já funcionou uma concessionária Volvo.

Zeekr aposta alto em tecnologia em seus veículos elétricos - SÍLVIO MENEZES/CARRO ARRETADO

O representante da Zeekr no Nordeste , Fred Souza, destaca que a marca chega de olho no mercado premium com veículos surpreendentes, dotados de tecnologia de ponta e alta performance. “Os chineses vêm mostrando excelência na fabricação de seus carros. E a Zeekr figura no topo das melhores do mundo”, justifica o executivo, lembrando que a sua loja já vendeu carros para clientes não apenas em Pernambuco, mas também em Estados do Nordeste como Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.



Apesar de ser uma marca chinesa como BYD, GWM, Omoda e Jaecoo, a Zeekr chega com posicionamento diferente no Brasil. Não mira suas compatriotas como adversárias, mas, sim, alemãs de luxo como Porsche, Mercedes, Audi e BMW. Os carros realmente estão no nível acima de motorização, acabamento, performance e preço.

Zeekr abre concessionária em PE - SÍLVIO MENEZES/CARRO ARRETADO

A concessionária atende ao alto padrão exigido pela marca em nosso País. Pra quem não sabe a Zeekr é apenas uma das empresas do grupo que possui outras marcas como Volvo. Os preços dos carros da Zeekr variam de R$ 298 mil a R$ 542 mil.