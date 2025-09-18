Homem é agredido por populares após tentativa de roubo no Grande Recife
Suspeito de tentar roubar bicicleta de estudante foi espancado por moradores e levado ferido à UPA da Ibiribeira pela polícia. Confira
Um homem de 30 anos foi agredido por populares na Rua Lameda das Cerejeiras, em Cajueiro Seco, após ser acusado de tentar roubar a bicicleta de uma estudante. O episódio ocorreu na presença de vários moradores, que preferiram não gravar entrevistas, mas relataram o ocorrido à reportagem.
Câmeras de segurança e celulares registraram o momento em que o suspeito foi cercado e atingido com barras de madeira, capacetes e outros objetos.
Em um dos vídeos, o homem aparece ferido e pedindo para que as agressões parassem. "Parem, pelo amor de Deus", suplicou enquanto era golpeado. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito caído no chão. Ele foi socorrido e levado à UPA da Ibiribeira.
Informações ainda não confirmadas
Até o momento, não foi possível confirmar o estado de saúde do homem ou se ele já havia recebido alta da unidade de saúde. Os moradores não quiseram comentar o caso e a identidade do suspeito não foi revelada.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.