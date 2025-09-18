fechar
Política | Notícia

Urgência da anistia: veja como votaram os deputados federais de Pernambuco

Divergências entre votos favoráveis à urgência da anistia e à PEC da Blindagem mostram inconsistências partidárias de partidos de centro

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 18/09/2025 às 11:39
11 deputados pernambucanos votaram a favor do projeto e 12, foram contra. Dois se ausentaram.
11 deputados pernambucanos votaram a favor do projeto e 12, foram contra. Dois se ausentaram. - Luis Macedo

A Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (17), o regime de urgência para a tramitação do projeto que concede anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. 11 parlamentares pernambucanos votaram a favor e 12 foram contrários. Dois estavam ausentes.

Ao todo, a urgência foi aprovada com 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. A decisão permite que a votação seja feita diretamente em plenário, sem passar por comissões.

O texto final da proposta ainda não está definido, mas nesta quinta-feira (18) o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), designou o deputado Paulinho da Força (Solidariedade) como relator.

Veja abaixo como votaram os deputados pernambucanos na urgência da anistia.

Votaram a favor da urgência da anistia

  • André Ferreira (PL)
  • Augusto Coutinho (Republicanos)
  • Clarissa Tércio (PP)
  • Coronel Meira (PL)
  • Eduardo da Fonte (PP)
  • Fernando Rodolfo (PL)
  • Lula da Fonte (PP)
  • Mendonça Filho (União)
  • Ossesio Silva (Republican)
  • Pastor Eurico (PL)
  • Waldemar Oliveira (Avante)

Votaram contra a urgência da anistia

  • Carlos Veras (PT)
  • Clodoaldo Magalhãe (PV)
  • Eriberto Medeiros (PSB)
  • Felipe Carreras (PSB)
  • Fernando Coelho (União)
  • Fernando Monteiro (Republicanos)
  • Lucas Ramos (PSB)
  • Luciano Bivar (União)
  • Maria Arraes (Solidaried)
  • Pedro Campos (PSB)
  • Renildo Calheiros (PCdoB)
  • Túlio Gadêlha (Rede)

Guilherme Uchôa (PSB) e Iza Arruda (MDB) estavam ausentes e não votaram.

Inconsistências partidárias

Na última terça-feira (16), a Câmara também aprovou o projeto que amplia a proteção judicial de parlamentares, conhecida como PEC da Blindagem, que apesar de ser defendida pela direita bolsonarista, recebeu votos da centro-esquerda. Em Pernambuco, 19 deputados votaram a favor da proposta e 5 foram contrários.

A comparação entre as duas votações revelou um cenário de coerência em alguns partidos e de contradições em outros dentro da bancada de Pernambuco.

As inconsistências ficaram concentradas em partidos de centro. O PSB, de centro-esquerda, foi criticado ao apoiar em peso a blindagem parlamentar e se dividiu na anistia: quatro deputados votaram contra e um se ausentou.

Situação semelhante ocorreu no União Brasil, de centro-direita, em que dois nomes migraram do voto favorável à blindagem para o contrário à anistia, enquanto apenas Mendonça Filho manteve posição. No Republicanos, Fernando Monteiro destoou da sigla ao mudar de posição entre as duas pautas.

No PL e no PP, da base bolsonarista, a postura foi unânime: todos os parlamentares dessas legendas votaram a favor das duas propostas, assim como Waldemar Oliveira (Avante).

Na esquerda, PT, PV, PCdoB, Solidariedade e Rede também mantiveram coerência, rejeitando tanto a blindagem quanto a anistia.

Essas mudanças refletem não apenas divergências ideológicas, mas também cálculos políticos distintos, uma vez que o pragmatismo tem guiado decisões dos partidos em um cenário de alta polarização.

