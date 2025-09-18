Urgência da anistia: veja como votaram os deputados federais de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Divergências entre votos favoráveis à urgência da anistia e à PEC da Blindagem mostram inconsistências partidárias de partidos de centro

Clique aqui e escute a matéria

A Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (17), o regime de urgência para a tramitação do projeto que concede anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. 11 parlamentares pernambucanos votaram a favor e 12 foram contrários. Dois estavam ausentes.

Ao todo, a urgência foi aprovada com 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. A decisão permite que a votação seja feita diretamente em plenário, sem passar por comissões.

O texto final da proposta ainda não está definido, mas nesta quinta-feira (18) o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), designou o deputado Paulinho da Força (Solidariedade) como relator.

Veja abaixo como votaram os deputados pernambucanos na urgência da anistia.

Votaram a favor da urgência da anistia

André Ferreira (PL)

Augusto Coutinho (Republicanos)

Clarissa Tércio (PP)

Coronel Meira (PL)

Eduardo da Fonte (PP)

Fernando Rodolfo (PL)

Lula da Fonte (PP)

Mendonça Filho (União)

Ossesio Silva (Republican)

Pastor Eurico (PL)

Waldemar Oliveira (Avante)

Votaram contra a urgência da anistia

Carlos Veras (PT)

Clodoaldo Magalhãe (PV)

Eriberto Medeiros (PSB)

Felipe Carreras (PSB)

Fernando Coelho (União)

Fernando Monteiro (Republicanos)

Lucas Ramos (PSB)

Luciano Bivar (União)

Maria Arraes (Solidaried)

Pedro Campos (PSB)

Renildo Calheiros (PCdoB)

Túlio Gadêlha (Rede)

Guilherme Uchôa (PSB) e Iza Arruda (MDB) estavam ausentes e não votaram.

Inconsistências partidárias

Na última terça-feira (16), a Câmara também aprovou o projeto que amplia a proteção judicial de parlamentares, conhecida como PEC da Blindagem, que apesar de ser defendida pela direita bolsonarista, recebeu votos da centro-esquerda. Em Pernambuco, 19 deputados votaram a favor da proposta e 5 foram contrários.

A comparação entre as duas votações revelou um cenário de coerência em alguns partidos e de contradições em outros dentro da bancada de Pernambuco.

As inconsistências ficaram concentradas em partidos de centro. O PSB, de centro-esquerda, foi criticado ao apoiar em peso a blindagem parlamentar e se dividiu na anistia: quatro deputados votaram contra e um se ausentou.

Situação semelhante ocorreu no União Brasil, de centro-direita, em que dois nomes migraram do voto favorável à blindagem para o contrário à anistia, enquanto apenas Mendonça Filho manteve posição. No Republicanos, Fernando Monteiro destoou da sigla ao mudar de posição entre as duas pautas.

No PL e no PP, da base bolsonarista, a postura foi unânime: todos os parlamentares dessas legendas votaram a favor das duas propostas, assim como Waldemar Oliveira (Avante).

Na esquerda, PT, PV, PCdoB, Solidariedade e Rede também mantiveram coerência, rejeitando tanto a blindagem quanto a anistia.

Essas mudanças refletem não apenas divergências ideológicas, mas também cálculos políticos distintos, uma vez que o pragmatismo tem guiado decisões dos partidos em um cenário de alta polarização.