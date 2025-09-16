fechar
Veja como os deputados pernambucanos votaram na PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara

PEC da Blindagem é aprovada na Câmara com ampla maioria e pode ampliar proteção judicial a deputados e senadores antes de seguir para o Senado

Por Pedro Beija Publicado em 16/09/2025 às 23:50 | Atualizado em 16/09/2025 às 23:50
Da bancada pernambucana na Câmara dos Deputados, 19 deputados votaram a favor da PEC da Blindagem e cinco se posicionaram contra no segundo turno da votação
Da bancada pernambucana na Câmara dos Deputados, 19 deputados votaram a favor da PEC da Blindagem e cinco se posicionaram contra no segundo turno da votação - Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (16), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a blindagem judicial para parlamentares, conhecida como PEC da Blindagem. O texto permite, por exemplo, que deputados e senadores votem em segredo sobre a prisão de colegas determinada pela Justiça.

No primeiro turno, a proposta recebeu 353 votos favoráveis e 134 contrários. No segundo, foram 344 votos a favor e 133 contra. Eram necessários 308 votos para aprovação em cada etapa. Antes de seguir ao Senado, a PEC ainda precisa passar pela análise de três destaques.

Como votaram os deputados de Pernambuco

No segundo turno da votação, 19 parlamentares pernambucanos votaram a favor da proposta e 5 foram contrários. Confira a lista:

A favor da PEC da Blindagem:

  • André Ferreira (PL)
  • Augusto Coutinho (Republicanos)
  • Clarissa Tércio (PP)
  • Coronel Meira (PL)
  • Eduardo da Fonte (PP)
  • Eriberto Medeiros (PSB)
  • Felipe Carreras (PSB)
  • Fernando Coelho (União Brasil)
  • Fernando Monteiro (Republicanos)
  • Fernando Rodolfo (PL)
  • Guilherme Uchoa (PSB)
  • Lucas Ramos (PSB)
  • Luciano Bivar (União Brasil)
  • Lula da Fonte (PP)
  • Mendonça Filho (União Brasil)
  • Ossésio Silva (Republicanos)
  • Pastor Eurico (PL)
  • Pedro Campos (PSB)
  • Waldemar Oliveira (Avante)

Contra a PEC da Blindagem:

  • Carlos Veras (PT)
  • Clodoaldo Magalhães (PV)
  • Maria Arraes (Solidariedade)
  • Renildo Calheiros (PCdoB)
  • Túlio Gadelha (Rede)

