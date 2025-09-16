Veja como os deputados pernambucanos votaram na PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara
PEC da Blindagem é aprovada na Câmara com ampla maioria e pode ampliar proteção judicial a deputados e senadores antes de seguir para o Senado
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (16), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a blindagem judicial para parlamentares, conhecida como PEC da Blindagem. O texto permite, por exemplo, que deputados e senadores votem em segredo sobre a prisão de colegas determinada pela Justiça.
No primeiro turno, a proposta recebeu 353 votos favoráveis e 134 contrários. No segundo, foram 344 votos a favor e 133 contra. Eram necessários 308 votos para aprovação em cada etapa. Antes de seguir ao Senado, a PEC ainda precisa passar pela análise de três destaques.
Como votaram os deputados de Pernambuco
No segundo turno da votação, 19 parlamentares pernambucanos votaram a favor da proposta e 5 foram contrários. Confira a lista:
A favor da PEC da Blindagem:
- André Ferreira (PL)
- Augusto Coutinho (Republicanos)
- Clarissa Tércio (PP)
- Coronel Meira (PL)
- Eduardo da Fonte (PP)
- Eriberto Medeiros (PSB)
- Felipe Carreras (PSB)
- Fernando Coelho (União Brasil)
- Fernando Monteiro (Republicanos)
- Fernando Rodolfo (PL)
- Guilherme Uchoa (PSB)
- Lucas Ramos (PSB)
- Luciano Bivar (União Brasil)
- Lula da Fonte (PP)
- Mendonça Filho (União Brasil)
- Ossésio Silva (Republicanos)
- Pastor Eurico (PL)
- Pedro Campos (PSB)
- Waldemar Oliveira (Avante)
Contra a PEC da Blindagem:
- Carlos Veras (PT)
- Clodoaldo Magalhães (PV)
- Maria Arraes (Solidariedade)
- Renildo Calheiros (PCdoB)
- Túlio Gadelha (Rede)