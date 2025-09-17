fechar
SUV da GWM é sucesso de vendas. Só num fim de semana vendeu 30 carros

Modelo H9 foi apresentado neste mês de setembro e é o primeiro SUV da marca com motor a combustão vendido no mercado brasileiro. Picape também chegou

Por JC Publicado em 17/09/2025 às 14:37
HAVAL H9, SUV DE 7 LUGARES
HAVAL H9, SUV DE 7 LUGARES - CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA

A marca chinesa de carros de luxo GWM lança no Brasil o Haval H9, um imponente SUV de 7 lugares projetado para todos os terrenos. O carrão estreou com um grande diferencial: o pacote mais completo de itens de segurança e conforto da categoria de SUVs de 7 lugares e uma garantia de 10 anos, reforçando a confiança da marca no produto.

CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA
Visual traseiro lembra o Tank 300 - CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA

As vendas do Haval H9 começaram, semana passada, nas concessionárias do Recife. O SUV grandalhão chegou em versão única, com lote promocional de R$ 309 mil, mas as vendas dos 600 veículos promocionais superaram as expectativas. O lote de 600 veículos terminou e o preço subiu pra R$ 319 mil.
A montadora GWM, que desembarcou no Brasil vendendo carros híbridos e elétricos, agora traz um SUV também a diesel. A vinda do Haval H9 representa um avanço importante para a marca e demonstra a confiança da empresa no mercado nacional.


O design é marcado pelos faróis redondos todo no LED e uma grade frontal tridimensional de barras horizontais. As laterais do veículo exibem rodas de 19 polegadas, rack de teto com capacidade de até 75 kg e estribo retrátil automático que desce ou sobe ao abrir as portas.

CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA
HAVAL H9, SUV de 7 lugares por dentro - CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA


O H9 possui quase cinco metros de comprimento, perto de dois metros de altura e cerca de dois de largura. O carro oferece amplo espaço interno e conforto real para sete passageiros adultos. O porta-malas acomoda 88 litros se os 7 assentos estiverem ocupados. Com a terceira fileira rebatida, o espaço sobe para 791 litros. O SUV conta ainda com tomadas 220V e 12V para maior praticidade.

O Haval H9 combina desempenho e robustez com motor 2.4 turbo diesel de 184 cavalos de potência, associado a um câmbio automático de 9 marchas. Essa configuração garante força imediata e trocas rápidas e imperceptíveis, além de um rodar silencioso devido às inúmeras tecnologias aplicadas para entregar o veículo a diesel com menor vibração e baixo ruído.

CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA
GWM criou mecanismo que facilita a entrada na última fileira - CHRIS CASTANHO FOTOGRAFIA

Sua capacidade off-road é reforçada por um bom ângulo de ataque, da boa altura livre do solo e habilidade de vencer rampas e a maior capacidade de imersão da categoria. Para cruzar os obstáculos mais difíceis com facilidade e conforto, o Haval H9 é equipado com uma suspensão dianteira independente.
O SUV traz tração integral 4x4, bloqueio de diferenciais e sete modos de condução, que permitem enfrentar desde o asfalto até trilhas severas.
No quesito segurança, o H9 traz seis airbags de série, incluindo cortinas que protegem todas as fileiras. O SUV é equipado com sistemas avançados de assistência ao condutor como alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa e frenagem autônoma de emergência, só para citar alguns.
No interior, o H9 alia sofisticação e tecnologia. Os bancos dianteiros oferecem massagem, aquecimento, ventilação, ajustes elétricos e memória de posição. O volante também traz o recurso de aquecimento. A segunda fileira dispõe de ventilação e tomadas exclusivas. E pra turma que viaja na terceira fileira, nada de aperto. Há conforto real a adultos, com saídas de ar no teto e porta-objetos laterais. O H9 ainda conta com teto solar panorâmico de série com acionamento elétrico.
O painel digital de 10,25 polegadas e a central multimídia de 14,6 polegadas Full HD garantem alta conectividade, com integração sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de comandos de voz em português desenvolvidos no Brasil.
O GWM Haval H9 será vendido inicialmente em três cores: Grafite fosco, preto e branco. A concessionária GWM ADTSA possui dois endereços no Recife: bairro da Imbiribeira e Parnamirim.

NA TV JORNAL
No programa Carro Arretado, deste sábado, vamos contar outras boas novidades do mundo automotivo e a outra novidade da GWM, a picape Poer. Tem reportagem com os novos carros híbridos da Peugeot, O nosso encontro começa às 8h30 no SBT Recife (TV Jornal).

