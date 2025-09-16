fechar
Vídeos | Notícia

Adolescente morre ao 'surfar' em ônibus em movimento

O adolescente de 14 anos faleceu após cair de ônibus enquanto "surfava" no veículo em Jaboatão dos Guararapes. Incidente está sob investigação

Por TV Jornal Publicado em 16/09/2025 às 12:32
Imagens do local após o ocorrido
Imagens do local após o ocorrido - TV Jornal

O ônibus seguia a linha Curado 4 Teitipe. Testemunhas informaram que o jovem estava pendurado e "surfava" no coletivo quando perdeu o equilíbrio e caiu do veículo. O serviço de resgate foi acionado imediatamente.

O jovem, tinha acabado de sair da escola, não atendeu ao pedido do motorista para que entrasse no veículo.

Segundo as narrativas, ele continuou a surfar, desceu, e ao voltar a se pendurar no ônibus, a motorista não o notou e ele acabou caindo.

Segundo o sindicato dos rodoviários, o adolescente de 14 anos não resistiu aos ferimentos. O acidente foi registrado na Rua 14, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes.

Leia Também

Investigação

O motorista do ônibus foi levado à delegacia para prestar depoimento, e a situação está sendo investigada.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Adolescente morre após cair de ônibus enquanto fazia "surfe" no Grande Recife
Surfe Urbano

Adolescente morre após cair de ônibus enquanto fazia "surfe" no Grande Recife

Surf nos ônibus: Morte de adolescente de 14 anos ao tentar ‘surfar’ em ônibus expõe o vandalismo no transporte do Grande Recife
TRANSPORTE PÚBLICO

Surf nos ônibus: Morte de adolescente de 14 anos ao tentar ‘surfar’ em ônibus expõe o vandalismo no transporte do Grande Recife

Compartilhe

Tags