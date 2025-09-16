Adolescente morre ao 'surfar' em ônibus em movimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O adolescente de 14 anos faleceu após cair de ônibus enquanto "surfava" no veículo em Jaboatão dos Guararapes. Incidente está sob investigação

O ônibus seguia a linha Curado 4 Teitipe. Testemunhas informaram que o jovem estava pendurado e "surfava" no coletivo quando perdeu o equilíbrio e caiu do veículo. O serviço de resgate foi acionado imediatamente.

O jovem, tinha acabado de sair da escola, não atendeu ao pedido do motorista para que entrasse no veículo.

Segundo as narrativas, ele continuou a surfar, desceu, e ao voltar a se pendurar no ônibus, a motorista não o notou e ele acabou caindo.

Segundo o sindicato dos rodoviários, o adolescente de 14 anos não resistiu aos ferimentos. O acidente foi registrado na Rua 14, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes.

Investigação

O motorista do ônibus foi levado à delegacia para prestar depoimento, e a situação está sendo investigada.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais