Idosa de 67 anos é feita refém dentro de casa no Grande Recife

Homem armado com faca invadiu a residência da senhora pelo quintal; Polícia Militar negociou a rendição e suspeito foi encaminhado ao Cotel

Uma idosa de 67 anos foi feita refém dentro de casa, no bairro Parque Capibaribe, município de São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM), que prendeu o suspeito, armado com faca.

Idosa dormia no momento da invasão

O suspeito, armado com uma faca, entrou pela porta dos fundos da residência enquanto a vítima dormia. Vizinhos perceberam a movimentação estranha e acionaram a Polícia Militar.

Policiais do 20º Batalhão foram mobilizados para a ocorrência e encontraram a vítima sob ameaça, com a faca apontada para o pescoço. Após resistência inicial, os agentes iniciaram negociação até que o homem se entregasse. Ele foi levado à Central de Plantões e depois encaminhado ao Cotel.

A idosa desmaiou após ser liberada e foi socorrida para um hospital local, mas já recebeu alta e se recupera em casa com apoio da família. Segundo a vítima, ela não conhecia o homem que a manteve refém. A polícia investiga se ele possui antecedentes criminais.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais