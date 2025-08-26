Tentativa de homicídio em Maranguapi 1 termina com execução por engano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Criminosos planejavam execução em Paulista, mas falha na operação resultou na morte de um membro do próprio grupo

Incidente ocorreu na Rua 43, em Maranguapi 1

O crime aconteceu em uma área conhecida como Rua 43. Um carro preto envolvido na ação está sendo periciado por uma equipe do DHPP, com apoio da Polícia Militar.

Como aconteceu o crime

Segundo informações iniciais, o veículo transportava cinco integrantes de uma facção criminosa de Paulista. O grupo planejava executar um alvo indicado por um informante que já está sob custódia do DHPP.

O informante foi orientado a vigiar o alvo e se instalou em Maranguapi para cumprir a tarefa. Quando os cinco criminosos chegaram ao local para realizar o assassinato, o carro quebrou e comprometeu a ação.

Nesse momento, o informante acionou um amigo, Júlio Nunes da Silva Gomes, para substituí-lo na vigilância. No entanto, ao chegar, Júlio foi confundido com o alvo e acabou morto com cerca de 10 tiros. Ele também fazia parte da mesma facção dos assassinos.

O informante revelou que havia recebido R$ 700 pelo serviço e estava com uma pequena quantidade de drogas, ambos apreendidos pela polícia.

A Descoberta no Carro

O veículo usado na ação, um Siena preto com registro de roubo, estava carregado com várias munições de calibre 12. No interior, também foram encontrados uma sandália e uma mochila.

Investigação em andamento

A polícia agora busca localizar os cinco suspeitos que estavam no carro. O informante, que permanece sob custódia, recusou-se a dar entrevista. Novas informações devem surgir conforme a investigação avança.

Texto gerado por inteligência artificial, baseado em vídeo autoral da TV Jornal, com supervisão de jornalistas profissionais.